Hinter den Kulissen experimentiert Apple mit einer Vielzahl an Produkten und Zubehör. Doch nur, weil sich Apple mit allerhand Prototypen beschäftigt, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die jeweilen Produkte auch auf den Markt kommen. Nun taucht ein Apple Watch Silikon-Armband mit Metallschnalle, mit dem sich Apple in der Vergangenheit beschäftigt hat.

Leaker StellaFudge, der in der Vergangheit bereits die die ein oder andere Apple Information gesorgt hat, hat nun Fotos eines Apple Watch Armbands aus Silikon veröffentlicht. Anders als die bisher auf dem Mart erhältlichen Apple Watch Silikon Armbänder verfügt dieser Prototyp über eine verstellbare Metallschnalle und einen Klickmechanismus. Das Armband ist auf den Fotos in der Farbe „Rot“ zu sehen, soll allerdings auch in der Farbe „Weiß“ existieren. Zudem sollen auch einige Lederprototypen dieses Uhrenarmbands in den Farben Sattelbraun, Rot und Ultraviolett im Umlauf sein.

„Die Schnalle ist an einem Ende mit einer Stiftstange befestigt, um sie zu sichern. Der eigentliche Verriegelungsmechanismus selbst ist äußerst einfach und hat ein sehr zufriedenstellendes Klicken. „Es lässt sich ähnlich wie ein Sportarmband anpassen, bietet aber einen größeren Halt für die Handgelenke“, sagte StellaFudge auf X.

Warum Apple dieses Armband verworfen hat, ist offiziell nicht überliefert. Der Leaker spekuliert, dass das Anpassen der Schnalle „lästig“ ist, ganz zu schweigen davon, dass es wahrscheinlich schwieriger herzustellen ist.

Here’s an Apple Watch band design that never made it into production.

Apple Deployment Band!

The Sport variety is known to come in White and Red (pictured), and a few leather versions exist I n Saddle Brown, Red, and Ultraviolet

Less than 15 are known to exist of all types. pic.twitter.com/i6NHNuYCK1

— Stella – Fudge (@StellaFudge) May 28, 2024