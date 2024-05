Als Apple mit dem iPad Pro M4 das bisher dünnste Gerät aus dem eigenen Haus vorstellte, stand auch der Apple Pencil Pro im Rampenlicht. Schnell fiel den Nutzern ein subtiles, aber faszinierendes Detail auf: Der Pencil wirft einen digitalen Schatten, der je nach Verwendung entweder an einen Füllfederhalter oder einen Pinsel erinnert. Wie Steve Lemay, Apples Leiter der Abteilung für Mensch-Maschine-Interaktion, in einem Interview nun erklärt, dient dieser Schatten nicht nur der Ästhetik.

Wenn ihr den Apple Pencil Pro nahe an den Bildschirm des iPad haltet, ist der Schatten, den er wirft, nicht nur der eines Stiftes. Es ist der Schatten des jeweiligen Werkzeugs, das ihr ausgewählt habt, wie beispielsweise ein Füllfederhalter. Und nicht nur das – der Schatten bewegt sich genauso wie der Stift. Er verdichtet und verlängert sich mit der Bewegung des Stiftes und neigt und dreht sich, dank des eingebauten Gyroskops.

Apple hatte die Funktion bei der Präsentation nicht groß angepriesen – Besitzer des Apple Pencil Pro entdeckten die Funktion selbst, als sie den Stift mit dem M4 iPad Pro oder M2 iPad Air verwendeten. Wie Lemay gegenüber Numerama erklärt, wurde der Schatten implementiert, um das Gefühl zu schaffen, einen echten Stift in der Hand zu halten und die Illusion zu verstärken, auf echtem Papier zu schreiben.

Lemay führt weiter aus, dass sich die Benutzer in der Vergangenheit merken mussten, welches Werkzeug sie ausgewählt hatten. Der digitale Schatten löst dieses Problem, indem er einen visuellen Hinweis liefert, der die Erfahrung intuitiver und realistischer macht. Außerdem stellte die Integration des haptischen Feedbacks in den neuen Apple Pencil Pro eine große Herausforderung dar. Das Apple Design Studio musste die gesamte Architektur des Apple Pencil neu konzipieren, um das haptische Gefühl zu erreichen.

Hier seht ihr den Werkzeugschatten des Apple Pencil Pro in Aktion:

Apple’s attention to detail is INSANE. You can’t watch this and not smile. pic.twitter.com/cbUknR2wQu

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) May 16, 2024