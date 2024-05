Apple verzeichnete zum Jahresstart in China einen deutlichen Rückgang der iPhone-Auslieferungen, was das Unternehmen dazu veranlasst hatte, hohe Preisnachlässe zugeben, um den Verkauf des iPhone 15 anzukurbeln. Anscheinend war die Aktion erfolgreich. So berichtet Bloomberg, dass Apple die rückläufigen Verkaufszahlen in China erfolgreich umkehren konnte und die Auslieferungen im letzten Monat um 52 % gestiegen sind.

Preisnachlässe und starkes Wachstum

Nach Angaben der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) stiegen die iPhone-Lieferungen im April 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat von 2,3 Millionen auf 3,5 Millionen Stück. Dieses beeindruckende Wachstum wurde durch erhebliche Preissenkungen von Apple ausgelöst, die den Absatz in der Region wieder ankurbeln sollten. Der breitere Smartphone-Markt verzeichnete ebenfalls einen Anstieg von 25,5 %, wobei die Gesamtverkäufe im April 22,7 Millionen Einheiten erreichten, was den Beitrag der iPhone-Verkäufe zu diesem Trend unterstreicht.

Apple hatte in China einen schwierigen Start ins Jahr, mit einem Rückgang der Verkäufe um 37 % in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024. Das Unternehmen erholte sich jedoch im März mit einem Anstieg der Auslieferungen um 12 %, der sich im April fortsetzte. Zu Apples Strategie gehörte es, erhebliche Preisnachlässe auf iPhones anzubieten, mit Preissenkungen von bis zu 2.300 Yuan (ca. 292 Euro) auf der offiziellen Tmall-Webseite. Die Preisnachlässe waren Teil der Wettbewerbsbemühungen, um mit lokalen Konkurrenten wie Huawei mitzuhalten.

Apples weitere Hoffnung liegt auf der Einführung des iPhone 16, welches exklusive KI-Funktionen bieten könnte. So sollen es chinesische Kunden derzeit vor allem auf KI-Anwendungen abgesehen haben, was auch zu dem Erfolgskonzept von Huawei in dem Land gehört. In der Gerüchteküche heißt es, dass der nächste A-Chip des iPhone die Effizienz und Leistung für KI-basierte Anwendungen verbessern und neue KI-Funktionen ermöglichen soll. Ebenso soll das iPhone 16 Pro mit einer zusätzlichen Taste ausgestattet sein, deren Funktion noch nicht bekannt ist, die aber eine Rolle bei KI-Interaktionen spielen könnte.

Bloomberg zufolge dürfte sich der Marktanteil von Apple in China bald stabilisieren, da das Interesse der Verbraucher an einem Upgrade auf ein neues iPhone steigt. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte der chinesischen Verbraucher bereit sind, mehr als 4.000 Yuan (ca. 508 Euro) für ihr nächstes Smartphone auszugeben – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 33 %, die derzeit Premium-Handys verwenden. Es wird erwartet, dass der Trend zur „Premium-Nachfrage“ Apple zum Debüt des iPhone 16 zugutekommen wird.

