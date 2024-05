Aller guten Dinge sind „Drei“. Nachdem wir euch bereits auf die Aktivitäten der Telekom und o2 auf die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Vodafone weiter. Das Düsseldorfer Unternehmen hat 650 Baumaßnahmen nur für die Fußball-EM umgesetzt.

Vodafone: 650 Baumaßnahmen nur für die Fußball-EM

Die deutschen Mobilfunkanbieter bereiten sich auf die bevorstehende Fußball-EM vor. Zusätzlich zum normalen Ausbau bringt Vodafone speziell für die Europameisterschaft 650 Baumaßnahmen an 50 Standorten mit EM-Bezug auf die Straße. Das Netz wird insbesondere in den zehn EM-Stadien, auf den Zufuhrstrecken zu diesen Arenen, auf den Fanmeilen und in Trainings-Quartieren der Nationalmannschaften verstärkt. Das Düsseldorfer Unternehmen macht drauf aufmerksam, dass man bei der Umsetzung mit o2 und der Telekom kooperiert. Bei drei der zehn EM-Stadien (in Gelsenkirchen, Köln und Leipzig) übernimmt Vodafone die Leitung des Ausbaus, von denen dann alle Netzbetreiber profitieren. In den anderen sieben Stadien läuft es umgekehrt.

Vodafone schreibt

Für ein starkes Netz abseits des Spielfelds werden nicht nur die zehn EM-Stadien voll aufgerüstet, sondern Vodafone baut zusätzlich 15 mobile Basisstationen vor Stadien und auf Fanmeilen auf. Die circa neun Tonnen schweren, mobilen Basisstationen werden extra mit dem LKW zum jeweiligen Veranstaltungsort gefahren, vor Ort montiert, ans Stromnetz angeschlossen und frequenztechnisch in das bestehende Mobilfunknetz integriert. Nach Ende der EM werden diese mobilen Zusatznetze, deren Teleskopmasten bis zu 20 Meter hoch sind, wieder abgebaut und abtransportiert. Im Falle der Fanmeile am Mainkai in Frankfurt kommt sogar etwas Neues ins Spiel. Ein LKW mit fest verbauter Mobilfunkstation wird dort für die Dauer der Übertragungen und Veranstaltungen parken und für gutes Netz sorgen.

Auf den folgenden (und mehr) Fanmeilen baut Vodafone mobile Basisstationen auf:

Dortmund: Fan-Zone Westfalenpark

München: FanMeile Olympiapark

Stuttgart: Public Viewing Schlossplatz

Hamburg: Public Viewing Heiligengeistfeld

Frankfurt: FanMeile Mainkai

