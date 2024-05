Vor wenigen Wochen hatte Vodafone angekündigt, dass das Düsseldorfer Unternehmen Ende Mai eine bzw. zwei neue GigaTV-Boxen auf den Markt beringen wird. Am heutigen Tag ist es soweit und so starten heute nicht nur zwei neue GigaTV-Box-Varianten (mit und ohne Lautsprecher), sondern auch ein neuer GigaTV Tarif inkl. Vodafone Premium, sowie ein neues CI+ Modul Smart für erweiterten Fernsehgenuss ohne TV-Box.

Neue GigaTV-Box

Die neue Generation von „GigaTV“ bietet laut Hersteller eine riesige Auswahl an TV-Sendern, Streaming-Diensten, Mediatheken und Video-on-Demand-Angeboten. Erstmals könnt ihr in Deutschland mit ein und derselben TV-Box über Kabel oder Internet fernsehen. Zudem steckt in der kompakten TV-Box „GigaTV Home Sound“ ein leistungsstarkes Soundsystem mit integrierten Lautsprechern für ein raumfüllendes Dolby Atmos Klangerlebnis, das von den Akustik-Experten von Bang & Olufsen soundoptimiert wurde.

„GigaTV Home Sound“ in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen sorgt mit drei Lautsprechern und einem Subwoofer mit Dolby Atmos Technologie für ordentlich Wumms im Wohnzimmer. Für präzise Spracherkennung sorgt der Sprachassistent von Google. Netflix, DAZN, Disney+, RTL+, Prime Video sind bereits vorinstalliert, über den integrierten Google Playstore lassen sich viele weitere Apps leicht downloaden.

Das Standard-Modell ist die „GigaTV Home“, die in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit für 9,99 Euro monatlich erhältlich ist und danach 14,99 Euro pro Monat kostet. „GigaTV Home Sound“ mit leistungsstarkem Sound und Audio-Technologie kostet fünf Euro mehr pro Monat. Auch Bestandskunden können wechseln. Das TV-Paket bietet Zugang zu 82 TV-Sendern in SD und 57 TV-Sendern in HD. Weitere HD-Sender können über das Pay-TV-Paket Vodafone Premium gegen einen Aufpreis von monatlich fünf Euro hinzugebucht werden. Wer allein über die GigaTV Mobile-App auf Smartphone und Tablet fernsehen möchte, zahlt monatlich 9,99 Euro.

Neuer Tarif „GigaTV inkl. Vodafone Premium“

Ebenfalls neu bei Vodafone ist der Fernsehtarif „GigaTV inkl. Vodafone Premium“ für Kunden, die GigaTV über eine Internetverbindung nutzen wollen. Bislang gab es diesen Fernsehtarif nur für Kabelkunden. Der Tarif „GigaTV inkl. Vodafone Premium“ ist im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit in den ersten sechs Monaten schon ab monatlich 14,99 Euro erhältlich. Danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Vodafone Premium umfasst 20 zusätzliche HD-Sender ohne Werbeunterbrechung und beinhaltet eine genreübergreifende TV-Vielfalt für jeden Geschmack mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events. Optional können die Sender für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden.

Neues CI+ Modul Smart für erweiterten Fernsehgenuss ohne TV-Box

Für alle, die digitales Fernsehen in HD oder mit weiteren PayTV-Sendern ohne Empfangsgerät nutzen wollen, bietet Vodafone nun auch das ‚CI+ Modul Smart‘ neu an. Der Clou: Mit dem neuen Modul wird keine separate Smardcard mehr benötigt; das Modul muss einfach nur in den CI+ Schacht des Fernsehers geschoben werden. Das CI+ Modul Smart kostet monatlich drei Euro. Die Freischaltung der integrierten Smartcard erfolgt über die Buchung des Tarifs „Basic TV“ für 3,99 Euro pro Monat.

-> Hier geht es zu den Vodafone GigaTV Neuheiten

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren