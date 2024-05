Apple hat seine Karten-App für Deutschland aktualisiert. Ab sofort unterstützt Apple Maps ÖPNV in Echtzeit in Köln und Bonn. Ein separates Update müsst ihr hierfür nicht installieren. Vielmehr hat Apple serverseitig den Schalter umgelegt und die neue Funktion freigeschaltet.

Apple Karten unterstützt jetzt ÖPNV in Echtzeit in Köln und Bonn

Im März hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple Karten ÖPNV in Echtzeit in Berlin unterstützt. Nun erweitert Apple die Funktion auf zwei weitere Städte in NRW. Konkret geht es um Köln und Berlin. Sollte ihr in einer der beiden Städte wohnen oder diese zukünftig besuchen (beispielsweise um ein Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft zu besuchen), so profitiert ihr ab sofort von der Neuerung.

Die Nahverkehrsinfos in Echtzeit sind derzeit für Stadtbahn Bonn, Stadtbahn Köln und Straßenbahn Bonn, sowie für viele Buslinien verfügbar. Nahverkehrsinfos in Echtzeit bieten detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, eine Ansicht wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und Anschlussmöglichkeiten, um die Reiseplanung zu erleichtern. Karten zeigt auch wichtige Informationen in Echtzeit an, wie Ausfälle. Man kann sich sogar benachrichtigen lassen, wenn man sich seiner Haltestelle nähert.

