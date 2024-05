Apples ehrgeizige Pläne für die Integration von Künstlicher Intelligenz nehmen Gestalt an. Im Vorfeld der großen WWDC-Ankündigungen zur zukünftigen KI-Strategie des Unternehmens zeigt sich, dass Apple seine Rechenzentren erheblich erweitert und aufgerüstet hat. Insbesondere die Produktion der leistungsstarken M2 Ultra-Prozessoren wurde deutlich gesteigert, um die steigenden Anforderungen an die Server-Infrastruktur für KI-Anwendungen zu bewältigen.

Apple-Prozessoren für KI-Server

Apple entwickelt aktiv seine eigenen KI-Server, die mit dem M2 Ultra-Chip ausgestattet sind, und leitet damit einen entscheidenden Wandel in seinem operativen Ansatz für KI-Technologie ein.

Wie Semianalysis berichtet, hat Apple die Produktionskapazitäten seiner M-Prozessoren, insbesondere der M2 Ultra-Modelle, in diesem Jahr drastisch erhöht. Diese Prozessoren, die ursprünglich für High-End-Geräte wie den Mac Studio und den Mac Pro konzipiert wurden, sollen nun in großer Stückzahl für den Einsatz in Apples Rechenzentren hergestellt werden. Apple plant, die Kapazitäten seiner Rechenzentren an sieben Standorten zu verdoppeln, um die neuen KI-Dienste zu unterstützen.

Ein weiteres Zeichen für Apples Fokus auf die Cloud-Infrastruktur ist die Anstellung von Sumit Gupta, einem Experten im Bereich KI-Hardware. Gupta, der zuvor bei Nvidia und Google tätig war, leitet seit März Apples Cloud-Infrastruktur und soll eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der KI-Strategie spielen. Seine Erfahrung und Expertise im Bereich KI-Hardware sind ein wesentlicher Bestandteil von Apples Plan, zukunftsweisende KI-Funktionen sowohl lokal auf den Geräten der Nutzer als auch in der Cloud zu ermöglichen.

Apple baut somit nicht nur die Hardwarebasis aus, sondern verstärkt auch die personellen Ressourcen strategisch. Die Entwicklungen deuten darauf hin, dass Apple seine Rechenzentren und die gesamte Infrastruktur umfassend erweitert, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und innovative KI-Dienste anbieten zu können.

