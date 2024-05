Die neuen Beats Solo Buds, die Apple vor Kurzem gemeinsam mit den Beats Solo 4 vorgestellt hat, können ab Dienstag, den 18. Juni 2024 um 16:00 Uhr bestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart findet zwei Tage später am 20. Juni 2024 statt. Ab diesem Tag werden Vorbestellungen ausgeliefert und gleichzeitig landen die neuen Kopfhörer vor Ort in den Apple Stores sowie bei autorisieren Händern.

Beats Solo Buds können ab dem 18. Juni 2024 bestellt werden

Ein paar wenigen Tage müssen sich Interessenten noch gedulden, bis die neue Beats Solo Buds vorbestellt werden können. Mit möchten euch noch einmal kurz auf Ballhöhe bringen, um was es sich bei den Beats Solo Buds handelt.

Mit der Einführung der Beats Solo Buds bringt Beats das charakteristische Konzept der Solo Reihe von Portabilität, Komfort und erstklassiger Audioqualität auf den kleinsten Formfaktor aller Zeiten. Die Beats Solo Buds bieten unglaublich satten Sound, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit, einfaches Koppeln per 1-Klick für iOS und Android Nutzer und Laden via USB-C. Ausführlichere Informationen findet ihr hier in unserem separaten Artikel.

Ihr könnt die neuen Kopfhörer ab dem 18. Juni 2024 (16:00 Uhr) zum Preis von 89,95 Euro in den Farben Mattschwarz, Sturmgrau, Polarviolett und Transparent-Rot bestellen. Sie werden ab Donnerstag, 20. Juni 2024 in den Apple Stores und bei autorisierten Händlern erhältlich sein.

In Deutschland werden die Beats Solo Buds exklusiv auf apple.com/de, bei Amazon und bei OTTO, sowie in den Apple Stores erhältlich sein.

