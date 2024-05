Apple wird in Kürze auf der WWDC24 eine neue KI-Strategie vorstellen, die ein Gleichgewicht zwischen fortschrittlicher KI-Funktionen und hohem Schutz der Privatsphäre schaffen soll. Das Unternehmen plant eine Kombination aus geräteinterner und Server-Verarbeitung zu nutzen. Die Verarbeitung von Nutzerdaten auf Apples Serverinfrastrukturen wirft jedoch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf. Nun erklärt The Information, dass Apple eine Lösung gefunden hat, um umfangreiche KI-Verarbeitungsfunktionen in seiner Cloud bereitzustellen und gleichzeitig strenge Datenschutzstandards einzuhalten.

Vertrauliche Datenverarbeitung in der Cloud

Laut dem Bericht von The Information beabsichtigt Apple für seine KI-Server, vertrauliche Datenverarbeitungstechniken einzusetzen, die eine „Blackbox-Verarbeitung“ ermöglichen. Normalerweise verschlüsseln Cloud-Dienste Daten nur auf der Festplatte, wenn sie gespeichert werden. Die Daten müssen jedoch im Speicher entschlüsselt werden, um auf dem Server verarbeitet oder umgewandelt werden zu können.

The Information zufolge hat Apple einen Weg gefunden, die Nutzerdaten so zu verarbeiten, dass sie durchgehend privat bleiben. Es heißt, Apple habe seine Secure Enclave-Designs hochskaliert, um ein solches Programmiermodell zu ermöglichen.

Die Secure Enclave ist in Apple-Hardware ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsarchitektur. Sie dient dazu, hochsensible Daten sicher zu speichern und zu verarbeiten. Hierbei handelt es sich um einen isolierten Bereich auf dem Hauptprozessor des Geräts, der vom restlichen System getrennt ist. Dadurch bleibt die Secure Enclave vor potenziellen Angriffen auf das Betriebssystem oder andere Komponenten geschützt. Selbst wenn andere Teile des Geräts kompromittiert werden, bleiben so sensible Daten geschützt.

Insgesamt soll der Ansatz weitaus sicherer sein als alles, was Apples Konkurrenten im Bereich der KI derzeit tun. Interessanterweise scheint die Arbeit an dieser vertraulichen Datenverarbeitungsinitiative dem KI-Boom vorauszugehen, denn The Information berichtet, dass die Arbeit innerhalb von Apple schon seit mindestens drei Jahren läuft.

