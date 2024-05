Vor wenigen Monaten hat Nothing das „Phone (2a)“ vorgestellt. Nun setzt das in London ansässige Unternehmen nochmal einen oben drauf und bringt das Phone (2a) Special Edition auf den Markt. Rein technisch gibt es keine Unterschiede, diese beschränken sich ausschließlich auf die Optik.

Nothing enthüllt das Phone (2a) Special Edition

Die Phone (2a) Special Edition zelebriert Primärfarben und ihren Platz innerhalb der Markenidentität von Nothing. Das neue Smartphone ist das erste Mal, dass alle drei Farben in einem Stück Nothing-Hardware verwendet wurden. Bisher wurde Rot im rechten Kopfhörer aller Nothing-Audioprodukte verwendet, Gelb in den neuen Ear (a) und zuletzt Blau im Phone (2a) Blue – aber bis jetzt haben nie alle drei Farben in einem Produkt vereint existiert. Dies ändert sich mit der Phone (2a) Special Edition.

Was hat das Phone (2a) Special Edition technisch zu bieten. Wie eingangs erwähnt, gibt es keine Unterschiede zum „normalen“ Modell. Die Phone (2a) Special Edition wird vom MediaTek Dimensity 7200 Pro Prozessor angetrieben und bietet ein schnelles und flüssiges Nothing OS und eine langlebige 5.000 mAh Batterie. Das Gerät verfügt über ein 6,7 Zoll flexibles AMOLED-Display, eine eindrucksvolle duale 50 MP Rückkamera und zeigt das einzigartige Design von Nothing durch seine Hardware und das Glyph Interface.

Preis & Verfügbarkeit

Die Phone (2a) Special Edition ist mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher ab sofort für 379 Euro in begrenzter Stückzahl auf nothing.tech erhältlich. Ab dem 10. Juni ist die neue Special Editor auch bei Mediamarkt erhältlich.

