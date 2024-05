Wie wichtig Apple die Qualität seiner iPhones ist, zeigt ein Blick hinter die Kulissen, den MKBHD kürzlich veröffentlicht hat. Das Filmmaterial bietet unter anderem einen Einblick in Apples Testverfahren für Staub-, Wasser- und Sturzschutz, mit Erläuterungen von Apples Chef für Hardware, John Ternus.

Apple hat Marques Brownlee, auch bekannt als MKBHD, eingeladen, die hauseigenen Test-Labore zu besuchen. Hier konnte der Tech-YouTuber nicht nur die speziellen Maschinen für Haltbarkeitstests begutachten, sondern auch mit Hardware-Chef John Ternus sprechen, der die Bedeutung von Reparierbarkeit und Langlebigkeit in der Designphilosophie von Apple erläuterte.

In typischer Apple-Manier verfügen die Labore über extrem präzise Maschinen, mit denen jede einzelne Messgröße gründlich getestet wird. Bei einem der Tests zum Eindringen von Wasser werden beispielsweise 13 Wasserstrahlen verwendet, während sich das Gerät um fast 360 Grad dreht und das iPhone aus allen Winkeln trifft. MKBHD stellt bei der Gelegenheit fest, dass ein ganzer Raum nur dem Eindringen von Wasser und Staub gewidmet ist. Allein für die Wasser-Tests gibt es vier Stufen:

Zusätzlich zu den Wasser- und Staubtests sind die Apple-Labore für Fall- und Vibrationstests ausgestattet. Das Falltestsystem simuliert verschiedene Sturzszenarien, während das Vibrationstestsystem sicherstellt, dass die iPhones alltäglichen Erschütterungen und Stößen standhalten können.

Apples Engagement für Langlebigkeit erstreckt sich auf das Testen von bis zu 10.000 Vorabversionen des iPhone, um sicherzustellen, dass das Gerät den harten Bedingungen standhalten kann. Der folgende X-Thread enthält die Härtetest-Videos von MKBHD, bei der auch eine Apple Vision Pro kräftig durchgeschüttelt wird:

