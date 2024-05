Jahr für Jahr wird der „Tag des Laufens“ am ersten Mittwoch im Juni gefeiert. In diesem Jahr findet der „Global Running Day“ am 05. Juni statt und Apple begleitet den Tag mit einer eigenen Herausforderung auf der Apple Watch.

Apple Watch Herausforderung zum „Tag des Laufens“ startet am 05. Juni 2024

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Challenge. In der Regel wird das Jahr mit der Neujahrs-Herausforderung gestartet und im weiteren Verlauf gibt es zu unterschiedlichen Anlässen weitere Challenges. Am 05. Juni 2024 steht nun die Herausforderung zum „Tag des Laufens“ bevor.

Gehen Sie am Global Running Day auf die Straße, den Trail, die Laufbahn oder das Laufband! Zeichnen Sie ein Lauftraining auf und laufen Sie am 5. Juni mindestens 5 km, um dieses besondere Abzeichen zu erhalten.

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille, sowie Sticker, die in iMessage und FaceTime verwendet werden können.

