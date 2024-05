Bereits Ende letzten Jahres hatte die Deutsche Telekom angeteasert, dass das Bonner Unternehmen Mobilfunkkunden zur EUFA EURO 2024 unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung stellt. Genau dies hat die Telekom heute noch einmal bekräftigt und gleichzeitig bekannt gegeben, welche Tarife berechtigt sind.

Telekom schenkt Mobilfunkkunden unbegrenztes Datenvolumen

Die Deutsche Telekom zeigt via MagentaTV alle Spiele der EUFA EURO 2024. So langsam aber sicher erreichen wir die heiße Phase. Los geht es am 14. Juni mit der Eröffnungsspiel in München, bei dem Deutschland und Schottland aufeinandertreffen.

Ab sofort können private Mobilfunkkunden und viele Geschäftskunden über die MeinMagenta App für den gesamten Zeitraum der Europameisterschaft in Deutschland unbegrenztes Datenvolumen buchen. So können sie die Spiele live von unterwegs schauen – ohne einen bangen Blick auf den Datenverbrauch riskieren zu müssen.

Diese Tarife sind berechtigt

Das Datengeschenk ist beim Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App buchbar und enthält deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen, nutzbar im Zeitraum 14. Juni bis 14. Juli 2024. Berechtigt sind die Tarife MagentaMobil inkl. Young, Data, Business Mobil, Business Mobil Data (ausgenommen MagentaMobil Speedbox, MagentaMobil GÖNN und Smart Connect), PlusKarten, Family Card (inkl. Basic und Kids & Teens), CombiCards, MagentaEINS Unlimited inkl. Community Cards, sofern sie nach 2011 gebucht wurden, sowie Prepaid-Tarife mit inkludiertem Datenvolumen.

