Snoopy und die Peanuts sind stark auf Apple TV+ vertreten. Seit dem Start des Video-Streaming-Dienstes haben die Verantwortlichen das Peanuts-Portfolio regelmäßig ausgebaut und Mitte Juni nimmt das Ganze seine Fortsetzung. Die neue Peanuts-Serie „Camp Snoopy“ startet am 14. Juni 2024. Vorab gibt es den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Camp Snoopy“

Apple TV+ hat den Trailer zur brandneuen Sommer-Peanuts-Serie „Camp Snoopy“ enthüllt. Diese feiert am Freitag, den 14. Juni, ihre Premiere auf dem Video-Streaming Dienst.

Der Name der Serie lässt bereits vermuten, um was es sich dreht. Als Snoopy und die Beagle Scouts feststellen, dass ihre Truppe in Gefahr ist, sich aufzulösen, machen sie sich auf den Weg, um in die Natur und die freie Natur einzutauchen, um sich ihre Abzeichen zu verdienen, wobei ihnen das Beagle Scout Manual als Leitfaden dient. Währenddessen genießen Charlie Brown und seine Freunde den Sommer im Camp Spring Lake und begegnen Snoopy, während sie wandern, schwimmen, am Lagerfeuer sitzen und alles erleben, was ein Sommercamp und die Natur zu bieten haben.

Die neue Serie wurde von Peanuts und WildBrain für Apple TV+ produziert und basiert auf dem Peanuts-Comic von Charles M. Schulz. Regie führt Rob Boutilier („The Snoopy Show“, „Snoopy in Space“). Ausführende Produzenten sind Craig Schulz, Paige Braddock, Boutilier, Josh Scherba, Stephanie Betts und Logan McPherson.

