In den letzten Jahren haben wir euch regelmäßig auf die Halide-Foto-App aufmerksam gemacht. Lux Optics Incorporated- die Entwickler hinter Halide – haben nun mit „Kino – Pro Video Camera“ eine App veröffentlicht, die euer iPhone in eine Profi-Videokamera verwandelt. Dabei richtet sich Kino nicht. Nur an professionelle Filmemacher, sondern auch an Anfänger, in dem es Anleitungen bereithält.

„Kino“: neue App macht aus eurem iPhone eine Profi-Videokamera

Kino bietet laut Entwicklern eine professionelle Möglichkeit für Videoaufnahmen sowie eine eine Reihe von Farbvoreinstellungen. Mit der Instant Grade-Funktion könnt ihr von Experten erstellte Voreinstellungen auswählen oder eure eigenen LUTs importieren. Durch die Anwendung der Farbkorrektur während der Aufnahme spart Kino Zeit, da keine Bearbeitung erforderlich ist.

Die einfache Benutzeroberfläche von Kino bedeutet nicht, dass es an leistungsstarken Profi-Tools mangelt. Ihr erhaltet eine automatischen Belichtung mit EV-Anpassung und AE- und WB-Sperre und könnt in den vollständig manuellen Modus mit Verschlusszeit-, Winkel- und ISO-Anpassung wechseln. Erstellz eine Aufnahme mit dem Raster mit integrierter Ebene, überprüft die Belichtung mit der RGB-Wellenform und zieht den Fokus mit Fokus-Peaking. Kino kann eure Aufnahmen in Dateien statt in Fotos speichern, um die Aufnahmeverwaltung zu verbessern und zu vereinfachen, und verfügt sogar über eine Bildschirmsperre, um zu verhindern, dass versehentliches Tippen eure Aufnahme durcheinander bringt.

Ihr könnt benutzerdefinierte Aufnahmeeinstellungen festlegen (z.B. 4K 60FPS Apple Log ProRes422HQ auf dem iPhone 15 Pro) oder ihr startet mit verschiedenen Voreinstellungen für mehr Flexibilität.

50 Prozent Rabatt zum Start

Zur Einführung der neuen App Kino – Pro Video Camera“ bieten euch die Entwickler einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent an, so dass die App vorübergehend nu 9,99 Euro kostet

