Seit mehreren Jahren bietet Apple mit der „Apple Card“ eine eigene Kreditkarte an. Das Manko besteht allerdings darin, dass das Unternehmen aus Cupertino die Apple Card bislang ausschließlich in den USA anbietet. Nun hat Apple auf YouTube drei Werbespots veröffentlicht, um die hauseigene Kreditkarte zu bewerben.

Sweater, Sock und Ladder

Apple hat drei kurze Werbespots für die Apple Card auf YouTube veröffentlicht. Auch wenn es in den letzten Jahren immer mal zarte Hinweise darauf gab, dass Apple den internationalen Start der Apple Card plant, ist diese bis dato ausschließlich in dein USA erhältlich.

Die drei neue Werbespots „Sweater“, „Sock“ und „Ladder“ heben jeweils unterschiedliche Funktionen der Apple Card hervor. Sock konzentriert sich auf die tägliche Cashback-Belohnung, Sweater demonstriert die Möglichkeit, frühere Einkäufe anzuzeigen, und Ladder zeigt, wie einfach es ist, das Apple Card Saldo über die Wallet-App zu bezahlen.

Am Ende der jeweiligen Clips ist „Reboot your credit card“ zu lesen. Apple Card ist seit 2019 in den USA erhältlich und lässt sich zur einfachen Verwaltung von Einkäufen in die Wallet-App integrieren. Eines der wichtigsten Features ist die tägliche Cashback-Zahlung. Kunden erhalten ein Prozent Cashback für Standardkäufe mit physischer Karte, zwei Prozent für Apple Pay-Käufe und drei Prozent Cashback in ausgewählten Partnergeschäften und Apple Stores

