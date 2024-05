Apple will mit der Vision Pro die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, soziale Kontakte pflegen, sich unterhalten und natürlich auch spielen. Damit für genug Spielenachschub gesorgt ist, hat nun der Entwickler Owlchemy Labs mit dem Job Simulator und Vacation Simulator seine beliebtesten Spiele für Apples Mixed-Reality-Headset veröffentlicht.

Job Simulator versetzt die Spieler in eine humorvolle, von Robotern dominierte Zukunft, in der Menschen simulierte Versionen von Jobs aus der Vergangenheit ausüben. Das Spiel will sowohl unterhaltsam als auch satirisch sein und bietet einen augenzwinkernden Kommentar zur modernen Arbeitsplatzkultur.

Der Reiz des Spiels liegt tatsächlich vor allem in seinem Humor, aber auch in der Interaktivität und der Wiederspielbarkeit. Der spielerische Charakter der Aufgaben und die Freiheit zum Experimentieren haben den Job Simulator schon früh zu einem der beliebtesten VR-Spiele aufsteigen lassen.

Bei Vacation Simulator handelt es sich um den Nachfolger von Job Simulator. Das VR-Spiel bietet den Spielern die Möglichkeit, in eine virtuelle Urlaubswelt einzutauchen, in der sie verschiedene Freizeitaktivitäten genießen und erkunden können. Der Vacation Simulator bietet eine größere und abwechslungsreichere Umgebung als sein Vorgänger und enthält zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen, die die Spieler unterhalten und zum Lachen bringen.

Wie sein Vorgänger zeichnet sich Vacation Simulator durch seinen humorvollen Stil und die Vielzahl an interaktiven Elementen aus. Die Spieler können sich auf lustige Dialoge, skurrile Charaktere und witzige Situationen freuen. Durch die große Anzahl an Aktivitäten und die Möglichkeit, verschiedene Wege zu gehen, bleibt das Spiel lange spannend und unterhaltsam.

Vacation Simulator und Job Simulator sind auf Steam VR, Oculus-Geräten sowie PlayStationVR erhältlich und wurden 2019 bzw. 2016 veröffentlicht. Job Simulator ist jetzt auch im Vision Pro App Store für 19,99 Dollar erhältlich, während Vacation Simulator 29,99 Dollar kostet.

Today we are excited to bring Job Simulator and Vacation Simulator to the Apple Vision Pro!

Grab a wrench, ready the grill and dive into the fully immersive environments, now optimized for hand-and-eye tracking! pic.twitter.com/TtVmE4vqPT

