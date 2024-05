Die Apple WWDC 2024 steht bevor. Im Vorfeld tauchen immer mehr Informationen auf, wohin Apples Reise bei der Entwicklung von iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 und Co. gehen wird. Künstliche Intelligenz soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Nun heißt es, dass Siri unter iOS 18 unter anderem in der Lage sein wird, individuelle App-Funktionen zu steuern.

iOS 18: Siri soll auch individuelle App-Funkionen steuern können

Am 10. Juni wird Apple die WWDC 2024 mit einer Keynote eröffnen. Die letzten Wochen haben bereits angedeutet, dass Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz seine KI-Strategie aufzeigen wird. Nahezu täglich kommen immer mehr Details ans Licht.

In einem neuen Artikel spricht Mark Gurman von Bloomberg davon, dass Siri im Mittelpunkt einer Vielzahl von KI-bezogenen Verbesserungen für iOS 18 stehen wird. So soll Apple seinen virtuellen Assistenten Siri mit fortschrittlicherer künstlicher Intelligenz ausstatten. Damit sollen Anwender einzelne App-Funktionen per Sprache steuern können. Der Apple-Insider schreibt

Das neue System werde Siri erstmals die Kontrolle über alle Funktionen innerhalb von Apps geben, sagten die Personen, die anonym bleiben möchten, da die Initiative nicht öffentlich ist. Diese Änderung erfordere eine Überarbeitung der zugrunde liegenden Software von Siri unter Verwendung großer Sprachmodelle – einer Kerntechnologie hinter generativer KI – und werde einer der Höhepunkte von Apples erneutem Vorstoß in den Bereich der KI sein.

Aktuell verfügt Siri nur über einen begrenzten Funktionsumfang basierend auf App-Intentionen und dem Siri-Kurzbefehle-System. Das neue System wird noch weiter gehen und mithilfe künstlicher Intelligenz analysieren, was die Benutzer auf ihren Geräten tun, und automatisch Siri-gesteuerte Funktionen aktivieren. Zunächst wird es auf Apples eigene Apps beschränkt sein, das Unternehmen plant jedoch, Hunderte verschiedener Befehle zu unterstützen.

Zur finalen Freigabe von iOS 18 werden allerdings noch nicht alle Neuheiten zur Verfügung stehen. Genau wie in den vergangenen Jahren, wir der Hersteller aus Cupertino mit 18.x Updates verschiedene Neuerungen implementieren. Zum Start wird Siri beispielsweise jeweils einen Befehl verarbeiten können Allerdings plant Apple, Benutzern das Verketten von Befehlen zu ermöglichen. So könnten ihr Siri beispielsweise bitten, eine aufgezeichnete Besprechung zusammenzufassen und diese dann in einer einzigen Anfrage per Mail an einen Kollegen zu senden. Oder ein iPhone könnte theoretisch aufgefordert werden, ein Bild zuzuschneiden und es dann per E-Mail an einen Freund zu senden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren