Apple könnte auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni mit der Vorstellung von iOS 18 einen bedeutenden Sprung in der Smartphone-KI-Technologie markieren. So soll das Betriebssystem mit generativen KI-Funktionen umfangreich erweitert werden, einschließlich einer intelligenteren Siri. Es wird erwartet, dass Apple für die KI-Verarbeitung eine Kombination aus geräteinterner und Cloud-Verarbeitung verwendet. Aber Kunden brauchen möglicherweise ein iPhone 15 Pro oder Pro Max, um viele der geräteinternen KI-Funktionen nutzen zu können.

Mark Gurman schreibt auf X, dass für viele der kommenden geräteinternen KI-Funktionen ein iPhone 15 Pro oder Pro Max erfordern werden. Das würde bedeuten, dass die Kunden die neuesten High-End-iPhones mit dem A17 Pro-Chip besitzen müssten, um alle neuen iOS 18-Funktionen nutzen zu können. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden noch von dem A16-Chip angetrieben.

Der Bedarf an dem A17-Chip kann sowohl durch Marketing als auch durch technische Notwendigkeiten getrieben sein. Der A17 verfügt über deutlich schnellere CPU- und GPU-Kerne und eine neue Neural Engine mit 16 Kernen, die 35 Billionen Operationen pro Sekunde ausführen kann. Zudem wurde der integrierte Arbeitsspeicher des Chips von 6 GB auf 8 GB erhöht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von iOS 18, wahrscheinlich im September, wird die iPhone 15 Pro-Serie ein Jahr alt sein und Apple die iPhone 16-Reihe vorgestellt haben – die zweifellos alle Funktionen von iOS 18 unterstützen und vielleicht sogar zusätzliche exklusive KI-Funktionen bieten wird.

Die erwarteten Systemanforderungen für Mac und iPad scheinen etwas großzügiger zu sein, wobei Gurman andeutet, dass die Grenze beim M1-Chip liegen könnte. Das würde auf die Apple Silicon Macs von 2020 und das iPad Pro von 2021 oder spätere Modelle zurückgehen.

Apple is betting that the new AI features for the iPhone will encourage users to upgrade their devices. Many of the on-device AI capabilities will require an iPhone 15 Pro or later to work. Macs and iPads, meanwhile, will need at least an M1 chip. https://t.co/iSDTs6Xahi

— Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2024