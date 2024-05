Apple bereitet sich darauf vor, in iOS 18 eine Reihe von fortschrittlichen KI-Funktionen einzuführen, die das Nutzererlebnis in verschiedenen Apps verbessern. Laut AppleInsider werden diese Updates wesentliche Verbesserungen für Siri und andere Anwendungen bringen, die die Interaktionen intuitiver und effizienter gestalten.

Wichtige Verbesserungen für Siri

In iOS 18 soll Siri erhebliche Verbesserungen erhalten. Die Funktionen zur Generierung von Antworten werden verbessert, indem ein intelligentes Antwort-Framework integriert wird, das unter anderem Personen, Unternehmen, Ereignisse, Orte und Daten versteht. Dieses Framework zielt darauf ab, genauere und kontextbezogene Antworten zu geben. Außerdem wird Siri natürlichere Stimmen mit verbesserter Text-to-Speech-Funktionalität bieten.

Eine praktische neue Funktion ist die geräteübergreifende Mediensteuerung. Diese wird es Nutzern ermöglichen, die Wiedergabe auf einem Gerät über Siri auf einem anderen zu steuern, beispielsweise die Verwaltung von Apple TV über die Apple Watch. Diese Funktion wird jedoch voraussichtlich erst später im Jahr 2024 verfügbar sein. Eine weitere nützliche Ergänzung ist die Funktion „Catch Up“, die es Nutzern ermöglicht, über Siri eine Zusammenfassung ihrer letzten Benachrichtigungen anzufordern.

Weitere KI-Verbesserungen

Neben Siri wird iOS 18 auch eine Reihe von KI-gestützten Funktionen in verschiedenen Apps einführen. Intelligente Antworten werden es Nutzern ermöglichen, auf Nachrichten und E-Mails mit automatisch generiertem Text zu antworten und so die Kommunikation zu vereinfachen. Die Notizen-App erhält neue Werkzeuge für die Audiotranskription und -zusammenfassung sowie Unterstützung für mathematische Notationen, die in die Taschenrechner-App integriert sind. Diese Updates helfen dabei, Gleichungen zu erkennen, Lösungen bereitzustellen und Diagramme zu erstellen.

Die Tastatur erhält Verbesserungen für mathematische Vorhersagen, die bei der Vervollständigung komplexer mathematischer Ausdrücke während der Texteingabe helfen. Darüber hinaus wird das KI-Tool „Clean Up“ die bestehende Retusche-Funktion in der Fotos-App ersetzen und es den Nutzern ermöglichen, nahtlos Objekte aus Fotos zu entfernen.

Apple testet außerdem eine interne App namens „Generative Playground“, die KI zur Erstellung und Bearbeitung von Bildern nutzt. Die App soll auch die Möglichkeit bieten, benutzerdefinierte Emojis zu erstellen und sie über iMessage zu teilen.

Nicht nur iOS und iPadOS werden große Updates erfahren. visionOS 2 wird voraussichtlich von einem verbesserten Textvorhersagemodell und einer neu gestalteten Benutzeroberfläche für Sprachbefehle profitieren. Updates für den Kalender, die Freeform-Apps und die macOS-Systemeinstellungen sind ebenfalls in der Pipeline. Es wird erwartet, dass diese neuen KI-Funktionen während Apples WWDC Keynote am 10. Juni vorgestellt werden.

