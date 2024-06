Während Apple Vision Pro in den USA seit Februar erhältlich ist, schweigt sich Apple bis dato noch zum internationalen Start aus. Allerdings gehen wir davon aus, dass sich dies in Kürze ändern wird. Das Unternehmen aus Cupertino wird am 10. Juni seine jährliche Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnen und wir rechnen fest damit, dass Apple den Auftakt zur Worldwide Developers Conference nutzen wird, um über den internationalen Verkaufsstart zu sprechen. Zumindest dürften die nächsten Länder genannt werden, in denen Vision Pro zum Kauf angeboten wird. Nun deutet sich an, dass Apple Vision Pro noch in diesem Monat oder spätestens im Juli in Deutschland erhältlich sein wird.

Apple Vision Pro: Internationaler Verkaufsstart rückt näher

Zum Wochenende erreichen uns gleich zwei Meldungen zu Apple Vision Pro, die daraufhin deuten, dass der internationale Verkaufsstart von Vision Pro deutlich näher rückt. Konkret gibt es Berichte aus Frankreich und Großbritannien. Allerdings dürfte Deutschland neben Frankreich und Großbritannien zu den Ländern gehören, in denen Vision Pro als nächstes eingeführt wird.

Juni oder Juli?

Unsere französischen Kollegen von WatchGeneration berichten, dass sich französische Apple Stores auf eine große Produkteinführung vorbereiten. Demnach sei in der am 24. Juni beginnenden 26. Kalenderwoche des Jahres ein Treffen aller Apple Store Mitarbeiter geplant. Im weiteren Verlauf soll am 28. Juni eine sogenannte „VM Night“ stattfinden. Solche Events werden für gewöhnlich das genutzt, um Produkte und Werbefläche für einen Verkaufsstart am Folgetag vorzubereiten. Dies wäre dann der 29. Juni.

Weiter ist aus Frankreich zu hören, dass französische Apple Stores in Frankreich wurden, Platz in ihren Lagern zu schaffen. Hier ist die Rede von der Hälfte bis zu Zwei-Drittel der vorhandenen Lagerfläche. Um dies zu gewährleisten, müssen Produkte und Ersatzteile zum Teil in die Zentrallager zurückgeschickt werden.

Eine mögliche Begründung für den erhöhten Platzbedarf in den Apple Store Lagern erreicht uns aus Großbritannien. Ein Insider hat den Kollegen von MacRumors „zugeflüstert“, dass einige Apple Stores in Großbritannien kürzlich große Lieferungen auf Paletten erhalten haben, bei denen es sich vermutlich um Sofas handelt, die für Vision Pro-Demos entworfen wurden und die die Mitarbeiter noch nicht öffnen dürfen. Die Apple Retail Manager in Großbritannien wurden angewiesen, mit der Planung der Umstellung der Avenues zu beginnen, um Vision Pro-Zubehör anbieten zu können. Für Juli sind außerdem weitere Aktualisierungen der In-Store-Grafiken geplant. Dem Bericht zufolge soll der Vision Pro Start in Großbritannien im Juli stattfinden.

Aus Deutschland liegen noch keine konkreten Informationen zum bevorstehenden Vision Pro Start vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Apple Vision Pro in den für Apple bedeutsamsten europäischen Ländern nahezu gleichzeitig starten wird. Ob nun Juni oder Juli, der Deutschland-Start von Vision kommt mit großen Schritten näher.

