Die Tage vor einer Apple Keynote sind besonders spannend. Allerhand Gerüchte zu den bevorstehenden Neuerungen tauchen auf und schlussendlich bleibt abzuwarten, welche Informationen sich bewahrheiten und welche sich als falsch erweisen. Nun heißt es, dass Apple die Systemeinstellungen und das Kontrollzentrum von iOS 18 überarbeitet. Aber auch bei macOS 15 sollen entsprechende Veränderungen vorgenommen werden.

Glaubt man den Informationen von Mark Gurman, so wird Apple in iOS 18 und macOS 15 Anpassungen an den Systemeinstellungen vornehmen.

Demnach erhalten die Einstellungen-App auf iPhone und iPad sowie die Systemeinstellungen auf Macs eine überarbeitet Benutzeroberfläche mit einem „neu organisierten, übersichtlicheren Layout“, das einfacher zu navigieren ist. Auch die Suche in der App „Einstellungen“ soll verbessert werden. Diese führte in der Vergangenheit nicht immer zu den Suchtreffern, die sich ein Nutzer erhoffte.

