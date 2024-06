Apple plant, mit iOS 18 und macOS 15 bedeutende Updates einzuführen, die sich auf mehrere Bereiche auswirken sollen. Nachdem die Aufmerksamkeit vor allem auf neue KI-Funktionen gerichtet ist, wird das Unternehmen auch Neuerungen in Nebenschauplätzen bringen. So berichtet AppleInsider, dass Apple die Navigation in der Freeform-App deutlich verbessern wird. Mit dabei ist eine neue Navigationsfunktion namens Szenen und verbesserte Optionen zur Objektausrichtung.

Verbesserungen für Navigation und Objektpositionierung

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2022 hat Freeform nur geringfügige Fehlerbehebungen erfahren. Nun steht ein größeres Update bevor, das die App grundlegend verändern könnte. Die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, die aktuelle Ansicht der Leinwand als eine benannte Szene zu speichern.

Die neue Funktion gibt Nutzern die Möglichkeit, bestimmte Abschnitte bzw. Szenen innerhalb ihrer Boards zur einfacheren Navigation auszuwählen. Sobald eine Szene festgelegt und benannt ist, können die Nutzer zu dieser zurückkehren, nachdem sie andere Bereiche des Boards angesehen haben. Es ist auch möglich, Szenen nachträglich zu bearbeiten und dabei sogar mit anderen zusammenzuarbeiten. So sollen Freeform-Szenen mit iCloud kompatibel sein, was eine einfachere Freigabe und Bearbeitung ermöglicht.

Die Benutzeroberfläche zum Zugriff auf die Freeform-Szenen befindet sich in der Nähe der Zoom-Steuerung in der linken unteren Ecke der App. Ein Sandwich-Bar-Symbol mit drei vertikalen Linien kennzeichnet diesen Bereich. Beim Tippen oder Klicken auf dieses Symbol öffnet sich die Szenen-Benutzeroberfläche, die eine Navigationsleiste mit Pfeilsymbolen zum Wechseln zwischen den Szenen enthält. Ein quadratisches Symbol in der Mitte der Pfeile bietet zusätzliche Auswahl- und Navigationsoptionen.

Ein weiteres Highlight des Updates soll ein verbessertes Arrangement von Text und Medien werden. Objekte können an einem vordefinierten Gitter einrasten, dabei lassen sich Textkästen leichter vertikal ausrichten.

Besonders spannend ist die Integration der App “Generative Playground”, die KI-generierte Bilder nach Texteingaben produziert. Das bedeutet, dass Apple Freeform mit generativer KI aufrüsten könnte, sodass die Nutzer ihren Boards KI-generierte Bilder hinzufügen können. Es ist jedoch noch unklar, ob es diese Funktion bereits in das nächste Update schaffen wird.

Eine neue Funktion namens “magische Listen” ist ebenfalls Teil des Updates, das voraussichtlich auf der WWDC-Keynote vorgestellt und zusammen mit iOS 18, iPadOS 18, visionOS 2 sowie macOS 15 später im Jahr veröffentlicht wird.

