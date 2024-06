EcoFlow hat mit dem „EcoFlow Batterieladegerät 800W“ ein neues Produkt angekündigt mit dem ihr eure PowerStationen über euer Fahrzeug 8-mal schneller als mit dem normalen Kfz-Ladeanschluss aufladen könnt. Vorverkaufsstart ist der 11. Juni 2024 (09:00 Uhr).

Neues EcoFlow Batterieladegerät 800W ist da

In den letzten Monaten haben mir mehrfach über die verschiedenen EcoFlow-Powerstationen berichtet und dabei insbesondere EcoFlow Delta 2 Max genauer unter die Lupe genommen. PowerStationen lassen sich für gewöhnlich auf unterschiedliche Art und Weise aufladen. Ihr könnt ein oder mehrere Solarpanele anschließen, während der Fahrt die Kfz-Buchse in eurem Auto der Wohnmobil nutzen oder daheim über die Steckdose laden.

Als wir das „EcoFlow Batterieladegerät 800W“ das erste Mal zu Gesicht bekommen haben, dachten wir zunächst daran, dass der Hersteller einen neuen PowerStream-Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke ankündigt. Dies ist allerdings nicht der Fall, auch wenn sich die Geräte optisch ähneln.

Mit dem „EcoFlow Batterieladegerät 800W“ könnt ihr eure PowerStation 8-mal schneller aufladen als über den normalen Kfz-Ladeanschlulss. Ihr schließt das Ladegerät an die Starterbatterie eures Fahrzeugs oder an die Bordbatterie eures Wohnmobils an, um die Schnell-lademöglichkeit zu gewährleisten.

Das neue EcoFlow Batterieladegerät 800W kann ab dem 11. Juni 2024 (09:00 Uhr) vorbestellt werden. Diejenigen, die sich bis zum Vorverkaufsstart auf der EcoFlow-Webseite registrieren, erhalten einen Rabatt-Gutschein, der auf verschiedene Bundles angewendet werden kann. Hierzu zählen: EcoFlow Batterieladegerät + DELTA Max (1600/2000), EcoFlow Batterieladegerät + DELTA Pro, EcoFlow Batterieladegerät + WAVE 2 + Zusatzbatterie

