Obwohl das iPhone 16 Pro dem Design des iPhone 15 Pro weitgehend ähneln soll, ist eine kleine Änderung zu erwarten, die für einen neuen Rekord sorgen könnte. So wird das iPhone 16 Pro den dünnsten Bildschirmrand aller Smartphones bieten. Das behauptet zumindest der als „Ice Universe“ bekannte Leaker, der in der Vergangenheit bereits genaue Informationen über Apples Pläne preisgegeben hat.

Auf dem Weg zu einem Full-Screen-Display unternimmt Apple allerhand Mühen. Das Hauptaugenmerk wurde bisher auf die Notch gelegt, die sich mittlerweile zur Dynamic Island gewandelt hat. Doch nicht nur die obere Aussparung will Apple minimieren, auch der Bildschirmrand stört den Traum vom vollflächigen Display in der Hand.

Es wird nicht erwartet, dass sich das Design des Dynamic Island-Ausschnitts in diesem Jahr ändert. Es gibt jedoch Gerüchte, dass Face ID mit dem High-End-iPhone 17 im Jahr 2025 unter dem Display integriert wird.

Für das diesjährige iPhone 16 Pro wird erwartet, dass der derzeit dünne Rahmen noch dünner wird. Dies baut auf der Verringerung des Rahmens auf, die bereits beim Vergleich der 14er- mit der 15er-Serie zu beobachten war, bei der die Ränder von etwa 3,5 mm auf unter 2 mm geschrumpft sind. Ice Universe schreibt auf X:

My friend confirmed that iPhone 16 Pro will reduce bezel, surpassing Galaxy S24 to become the world’s narrowest bezel mobile phone, which seems to be very close to the dream form.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 2, 2024