iOS 18 wird eine Reihe von Änderungen und neuen Funktionen einführen, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz. Allerdings stehen auch Updates für das Kontrollzentrum auf dem Plan. Laut dem „Power On“ Newsletter von Mark Gurman beinhalten die Verbesserungen unter anderem neu gestaltete Musik-Widgets und eine optimierte HomeKit-Steuerung.

Überarbeitung des Kontrollzentrums

Die aktuelle Ausführung des Kontrollzentrums hat sich seit der Einführung des iPhone X im Jahr 2017 kaum verändert, daher ist eine Überarbeitung sicherlich überfällig. Laut Gurman soll sich das mit iOS 18 ändern:

„Weitere Neuigkeiten zu iOS 18: Hier sind ein paar zusätzliche Leckerbissen: Die App Einstellungen wird mit einer übersichtlicheren Oberfläche, besserer Organisation und einer deutlich verbesserten Suche überarbeitet (dies wird auch für macOS gelten). Das Kontrollzentrum wird mit einem neuen Musik-Widget und Verbesserungen bei der Bedienung von Smart Home-Geräten aufgewertet.“

Gegenwärtig werden die Audiosteuerelemente in einem kleinen quadratischen 2×2-Plättchen oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Da die Steuerung der aktuellen Audiowiedergabe ein so häufiger Anwendungsfall ist, war es ein langgehegter Wunsch der Nutzer, die Benutzeroberfläche „Aktuelle Wiedergabe“ viel größer zu gestalten, vielleicht mit Albumcover und Fortschrittsbalken als Standard.

Was HomeKit betrifft, so wählt das iOS-System derzeit „intelligent“ bis zu sechs Zubehörteile aus, die im Home-Bereich des Kontrollzentrums angezeigt werden. Man kann auch auf die Home-Kachel mit doppelter Breite klicken, um eine Mini-Version der Home-App zu öffnen, in der die bevorzugten Zubehörteile geordnet angezeigt werden. Das erwartete Update könnte es den Nutzern ermöglichen, manuell auszuwählen, welches Zubehör direkt angezeigt werden soll, um ein festes Layout zu gewährleisten, das immer sichtbar ist. Größere Kacheln, ähnlich denen in der Home-App, würden die Benutzerfreundlichkeit ebenfalls verbessern.

