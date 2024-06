In den letzten Jahren hat sich Apple den Ruf erarbeitet, sich stark für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer einzusetzen. Das Marketing des Unternehmens hebt diesen Punkt oft hervor, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Ein neues Sicherheitsfeature hat Apple jedoch noch nicht erwähnt. So entdeckte der Entwickler und Journalist Guilherme Rambo, dass das neue M4 iPad Pro über eine verbesserte Umsetzung der Mikrofon- und Kamera-Indikatoren bietet.

Sichere Mikrofon- und Kamera-Statusanzeigen

Ab iOS/iPadOS 14 zeigt ein orangefarbener Punkt, ein orangefarbenes Quadrat oder ein grüner Punkt an, wenn das Mikrofon oder die Kamera von einer App verwendet wird. Die Indikatoren sollen das Bewusstsein der Nutzer dafür schärfen, wann eine App mithört oder Videos aufnimmt, um böswillige Akteure davon abzuhalten, die Hardware eines iPhone oder iPad ohne Zustimmung des Nutzers zu missbrauchen. Bisher wurden die Mikrofon- und Kamera-Indikatoren auf Softwareebene verarbeitet.

Das M4 iPad Pro ist das erste Gerät, das Apples neuen SIL-Mechanismus (Secure Indicator Light) für die Statusanzeige unterstützt. Bei der Verwendung des Mikrofons oder der Kamera wird hierbei der entsprechende Anzeigepunkt effektiv in Hardware gerendert, was es sehr viel unwahrscheinlicher macht, dass Malware oder User-Space-Apps auf diese Sensoren ohne das Wissen des Benutzers zugreifen können.

Wie Guilherme Rambo auf Mastodon erklärt, wird die neue Funktion durch Apples „Secure Exclave“ ermöglicht. Rambo hat vor einigen Wochen erstmals die Existenz der neuen „Secure Exclave“ als Teil des M4-Chips aufgedeckt, aber bis heute war nicht bekannt, was diese Sicherheitskomponente alles möglich macht. Nun scheint es, dass zumindest eine Funktion darin besteht, Manipulationen an den Mikrofon- und Kamera-Indikatoren zu verhindern.

Dass Apple die verbesserte Sicherheit noch nicht öffentlich erwähnt hat, könnte darin begründet sein, dass das Unternehmen nicht ungewollt darauf hindeuten will, dass die bestehenden Mikrofon- und Kamera-Statusanzeigen in allen anderen Geräten nicht so sicher sind, wie sie es sein könnten. Derzeit ist das neue iPad Pro das einzige Gerät, das dieses neue Sicherheitsprotokoll enthält, aber es wird mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Weg zum A18-Chip des iPhone 16 Pro und zu den M4-Mac-Modellen im Laufe dieses Jahres finden.

