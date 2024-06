Spotify hat angekündigt, in den USA die Preise für seine Abonnements zu erhöhen. Diese Maßnahme betrifft zunächst US-Nutzer, die ab Juli bis zu drei Dollar mehr pro Monat zahlen müssen. Die Preisanpassungen betreffen sowohl das Standard-Abonnement als auch das Duo- und Familienabo. Eine ähnliche Erhöhung könnte im Herbst auch für deutsche Kunden folgen.

Spotify wird teurer

US-Kunden von Spotify werden derzeit über die neuen Preise informiert. Das Standard-Abonnement wird ab Juli von 10,99 Dollar auf 11,99 Dollar pro Monat angehoben. Für das Duo-Abonnement steigt der Preis von 14,99 Dollar auf 16,99 Dollar, während das Familienabonnement zukünftig 19,99 Dollar statt bisher 16,99 Dollar kosten wird. Die Begründung für die Preiserhöhungen bleibt vage. Spotify spricht lediglich von Investitionen in Produktfunktionen und einer verbesserten Nutzererfahrung. In der E-Mail an Kunden heißt es:

„Vielen Dank, dass du ein Premium-Abonnent bist. Ab deinem Rechnungsdatum im Juli wird sich der Preis deines Abonnements von 10,99 $/Monat auf 11,99 $/Monat ändern. Wir erhöhen den Preis für Premium Individual, damit wir weiterhin in unser Produktangebot und unsere Funktionen investieren und diese innovativ gestalten können, um dir das beste Erlebnis zu bieten. Danke, dass du dich für Premium entschieden haben.

Das Spotify-Team Wenn du nicht weiter für Premium zu dem neuen Preis zahlen möchtest, kannst du jederzeit über deine Kontoseite kündigen oder unsere Support-Seite besuchen, wenn du weitere Fragen hast.“

Auswirkungen auf deutsche Nutzer

Spotify-Nutzer aus Deutschland sollten sich ebenfalls auf höhere Kosten einstellen. Seit Oktober 2023 betragen die Preise für das Einzelabo 10,99 Euro, für das Duo-Abonnement 14,99 Euro und für das Familienabo 17,99 Euro. Wir rechnen damit, dass im Herbst 2024 diese Preise auf 11,99 Euro für das Standard-Abo, 16,99 Euro für Duo und 19,99 Euro für Family ansteigen.

Keine neuen Funktionen trotz höherer Preise

Bemerkenswert ist, dass Spotify trotz der Preiserhöhungen (noch) keine neuen Funktionen angekündigt hat. Seit Jahren wartet man vergeblich auf die Einführung der versprochenen HiFi-Qualität. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die neue Option für höhere Klangqualität bald startet. So gab es bereits erste Hinweise auf eine HiFi-Option in den Einstellungen der Spotify-Desktop-Anwendung.

Ob die HiFi-Option kostenlos sein wird, ist noch nicht bekannt. Im Gegensatz zu anderen Anbietern wie Apple Music, die solche Dienste oft ohne Aufpreis bereitstellen, könnte Spotify eine zusätzliche Gebühr für das Lossless-Streaming verlangen. Bereits im Oktober 2023 gab es Berichte, dass Spotify experimentiert, die höhere Audioqualität als kostenpflichtiges Upgrade anzubieten.

