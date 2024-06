Berichten zufolge verhandelt Apple mit China Mobile über die Einführung von Apple TV+ in China. Falls Apple erfolgreich ist, könnte es der erste Auftritt eines US-amerikanischen Streaming-Dienstes auf dem chinesischen Markt sein. Dieser Schritt würde aller Voraussicht mit einigen Einschränkungen verbunden sein, Apples Reichweite jedoch erheblich vergrößern.

Apple TV+ versucht, der erste US-Streamer in China zu werden

Es ist derzeit nicht möglich, Apple TV+ in China zu sehen, weder über Apple selbst noch über Angebote von Drittanbietern. Es ist auch nicht möglich, Netflix, Disney+ oder andere nicht-chinesische Streamingdienste in dem Land zu nutzen, wenngleich ausgewählte Serien und Filme über andere chinesische Firmen veröffentlicht werden.

Laut The Information verhandelt Apple seit 2023 darüber, dass sein Apple TV+ Dienst in China über China Mobile angeboten werden kann. Das Mobilfunkunternehmen hat über 200 Millionen Breitbandkunden, die bereits verschiedene lokale TV-Dienste über ihre Mobile HD Set-Top-Box abonniert haben.

Es ist nicht bekannt, ob es bereits eine Einigung gibt, die Verhandlungen noch anhalten oder bereits abgebrochen wurden. Weder Apple noch China Mobile haben sich zu dem Thema geäußert. Es gilt als wahrscheinlich, dass Apple das Programm für den chinesischen Markt entsprechend anpassen müsste. Zudem wird vermutet, dass eine Vereinbarung neben Apple TV+ auch die Einführung von Apple Arcade in China beinhalten wird.

Im März 2024 besuchte Tim Cook China und sagte, dass das Land für Apple wichtig ist. Er sprach insbesondere über die dortige Produktionskette und ihre Bedeutung für das iPhone. Zudem hat sich Apple als Ziel gesetzt, auf dem chinesischen Markt wieder erfolgreich zu sein. Dabei gewinnt Apples Service-Geschäft immer mehr an Stellenwert und somit ist es nicht verwunderlich, dass Apple auch seinen TV+ Service in China verkaufen will, auch wenn man sich die Einnahmen dann mit China Mobile teilen müsste. Dennoch würde die Einführung eines Dienstes wie Apple TV+ in China die Reichweite des Unternehmens erheblich vergrößern.

