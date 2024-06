Zur WWDC24 wird Apple eine Vielzahl neuer Features für seine Hardware mitbringen. Neben den erwarteten KI-Anwendungen ist der Blick auf visionOS 2 besonders spannend. Immerhin wird das Update die erste große Software-Erweiterung von Apples Vision Pro Headset darstellen. Wie MacRumors im Backend-Code entdeckt hat, arbeitet Apple an einer neuen Funktion zur Verfolgung der Atmung, welche wahrscheinlich während Achtsamkeitssitzungen genutzt werden kann.

Atmungserfassung in Achtsamkeits-App

MacRumors fand Hinweise auf die bisher unbekannte Funktion in Codezeilen, die mit der Achtsamkeits-App der Vision Pro zusammenhängen. Die App ermutigt Nutzer, sich täglich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um sich durch Atmung und Reflexion auf die Gegenwart zu konzentrieren. In der Achtsamkeits-App können Nutzer geführte Meditationen erleben oder eine selbst geführte Sitzung genießen.

Die Achtsamkeit auf die Atmung wird allgemein als grundlegende Komponente der Achtsamkeitspraxis angesehen, und ein langfristiges Achtsamkeitstraining wird laut empirischer Forschung mit zuverlässigen Unterschieden in der Ruheatemfrequenz in Verbindung gebracht. Wenn MacRumors recht behält, könnte Apples Headset in Zukunft die Atemfrequenz „messen“.

Die Apple Watch kann bereits die Atemfrequenz erfassen, während der Träger schläft. Apples Smartwatch verwendet ihren eingebauten Beschleunigungsmesser, der Vibrationen und Bewegungen misst, um zu ermitteln, wie oft eine Person pro Minute atmet. Die Vision Pro verfügt zwar auch über einen Beschleunigungsmesser, aber es ist nicht bekannt, ob diese Hardware oder andere Sensoren in eine Achtsamkeitssitzung für die Erfassung der Atmung einbezogen werden. So ist auch denkbar, dass das Headset Veränderungen der Gesichtsmuskulatur beobachtet, um die Atmung zu ermitteln.

Womöglich zeigt Apple die neue Funktion bereits auf der WWDC am 10. Juni, wo neben iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 auch visionOS 2 vorgestellt werden soll.

