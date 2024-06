Freenet hat eine neue Aktion aufgelegt, bei der ihr sparen könnt, wenn ihr euch für zwei Mobilfunkverträge entscheidet. Doch keine Sorge, selbst wenn ihr nur einen Vertrag auswählt, ist das Angebot attraktiv. Für 2x 40GB Allnet-Flat zahlt ihr nur je 9,99 Euro mtl., andernfalls sind es 11,99 Euro pro Monat.

Freenet: 2x 40GB Allnet-Flats für je 9,99 Euro mtl.

Aktuell bietet euch Freenet den green LTE 40GB im Vodafone-Netz für 11,99 Euro mtl. an. Eine einmalige Anschlussgebühr fällt nicht an (gegen Werbeeinwilligung). Solltet ihr euch allerdings dafür entscheiden, zwei Verträge abzuschließen, so sinkt der monatliche Grundpreis auf nur noch je 9,99 Euro. Ihr erhaltet somit zwei 40GB Allnet-Flats zum monatlichen Preis von nur je 9,99 Euro. Auch beim Doppelpack fällt keine einmalige Anschlussgebühr an.

Der green LTE 40GB bietet euch neben dem inkludierten Datenvolumen eine Allnet-Flat (inkl. Telefon- und SMS-Flat), EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling. Eine eSIM ist optional. Normalerweise berechnet Freenet für diesen Tarif 46,99 Euro pro Monat. Ganz ehrlich? Dieser Preis ist eindeutig zu hoch. Im Rahmen der Aktion reduziert sich der Preis auf 11,99 Euro bzw. 9,99 Euro. Die Anschlussgebühr entfällt, wenn ihr der Werbeeinwilligung zustimmt.

green LTE 40GB

Das Angebot kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird euch durch freenet erstattet, wenn ihr innerhalb des Bestellprozesses die Werbeeinwilligung erteilt. Außerdem beinhaltet der Tarif einen Gratis Testmonat waipu.tv! Denk in jedem Fall daran, nach dem Gratis-Monat zu kündigen, falls ihr waipu.tv nicht benötigt.

-> Hier geht es direkt zum green LTE 40GB

