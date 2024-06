Nachdem in den letzten Tagen und im Anschluss an die „Let Loose“-Keynote bei Apple in erster Linie das iPad Pro und iPad Air im Fokus standen, widmet sich der Hersteller aus Cupertino am heutigen Abend seiner MacBook-Familie. So hebt Apple mit drei humorvollen Werbespots die Leistung, Akkulaufzeit und „Wo ist?“-Funktion des MacBooks hervor.

Charged

Zu Beginn des ersten Werbespot „Charged“ heißt es „„Erste Unterrichtsstunde des Tages und kein Ladegerät? Du spielst ein gefährliches Spiel…“. Die Studentin gibt allerdings deutlich zu verstehen, dass sie sich über die Akkulaufzeit ihres MacBooks keine Gedanken machen muss, da der Akku des MacBooks den ganzen Tag hält.

„Found“

In dem Clip „Found“ ist eine Studentin zu sehen, die nach ihrem Laptop sucht. „Ja, Computer haben hier eine komische Art, zu verschwinden…“, sagt ein Mann in der Nähe. Der Student pingt über die „Wo ist?“-Funktion ihren Laptop an und kann ihn finden, während der Mann noch davon spricht, dass Computer oft in Ersatzteilen verkauft werden.

„Powered“

Im letzten Werbespot „Powered“ wird ein Student in einer Bibliothek von einer Frau angesprochen. Diese sagt, dass Laptops nicht dafür gedacht seien, große Dateien und mehrere Apps zu verarbeiten. „Glaubst du, der Laptop wird nicht abstürzen? Du bist ein Hot Dog in einem Hurrikan.“, sagt die Frau. Der Student erwidert, dass „es ein Mac ist“ und dieser „einwandfrei funktioniert“.

Update 04.06.2024

Ab sofort stehen auch die deutschen Clips „Power“, „Aufgeladen“ und „Gefunden“ zur Ansicht bereit.

