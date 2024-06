Apple bietet für seine Produkte verhältnismäßig lange Serviceleistungen an. Dies beinhaltet unter anderem Reparaturdienstleistungen sowie das Bereithalten von Ersatzteilen auch lange Zeit nach Ablauf der Garantie. Doch irgendwann ist für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, dass Apple dieses in Rente schickt. Dabei spricht Apple von „abgekündigt“ sowie „vintage“. Nun sind das iPhone 5s, der iPod touch der sechsten Generation und ein älteres iMac-Modell an der Reihe.

Abgekündigte und Vintage-Produkte

Apples Vintage-Liste enthält jene iPhones, iPads, iPods, Macs und Apple TVs, die seit über fünf, längstens jedoch sieben Jahre, nicht mehr verkauft werden. Landet ein Gerät auf dieser Liste, bietet Apple über zertifizierte Service-Provider und Apple Stores lediglich dann einen Hardware-Service an, falls Bau- und Ersatzteile lagernd sind. Eine Reparatur wird somit ab diesem Zeitpunkt immer schwieriger.

Abgekündigte Produkte sind Produkte, die vor mehr als sieben Jahren eingestellt wurden. Apple hat den Hardware-Service für abgekündigte Produkte ausnahmslos eingestellt. Serviceanbieter können keine Ersatzteile für abgekündigte Produkte bestellen.

iPhone 5s wird „abgekündigt“ – iPod touch 6 und 2015er iMac jetzt „vintage“

Zunächst stuft Apple das iPhone 5s nun weltweit als „abgekündigtes“ Produkt ein, was bedeutet, dass Apple Stores und Apple Authorized Service Provider keine Reparaturen oder anderen Hardware-Service für das Gerät mehr anbieten. Apple brachte das iPhone 5s im September 2013 auf den Markt. Die wichtigste Neuerung war der in die Home-Taste integrierte Fingerabdrucksensor Touch ID. Mit dem Gerät wurde auch der A7-Chip eingeführt, der erste iPhone-Chip von Apple mit 64-Bit-Architektur.

Zudem werden der iPod touch der sechsten Generation und der 21,5 Zoll iMac mit Retina-4K-Display, der Ende 2015 auf den Markt kam, nun als „Vintage“-Produkte eingestuft, da das Unternehmen den Vertrieb der Geräte vor mehr als fünf Jahren eingestellt hat. Apple Stores und Apple Authorized Service Provider können für die Geräte noch bis zu zwei Jahre lang Reparaturen anbieten, allerdings nur, wenn die erforderlichen Teile weiterhin verfügbar sind. Der iPod touch der sechsten Generation kam im Jahr 2015 auf den Markt und war das vorletzte Modell des Geräts. Apple stellte die iPod touch Reihe im Jahr 2022 ein.

