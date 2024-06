Netflix hat angekündigt, dass das Unternehmen die Unterstützung für bestimmte ältere Generationen des Apple TV einstellen wird. In einer E-Mail, die diese Woche an Abonnenten verschickt wurde, teilte Netflix mit, dass die Unterstützung für das Apple TV (2. Generation) und das Apple TV (3. Generation) am 31. Juli eingestellt wird. Wenn ihr das Apple TV HD aus dem Jahr 2015 oder ein neueres Modell besitzt, seid ihr von dieser Änderung nicht betroffen und könnt Netflix weiterhin wie gewohnt auf den Geräten nutzen.

Netflix beendet Unterstützung für Apple TV der 2. und 3. Generation

In der E-Mail erklärt Netflix, dass das Unternehmen die Änderung vornimmt, um sicherzustellen, dass die Kunden „weiterhin das bestmögliche Netflix-Erlebnis“ haben. Auf Reddit haben sich bereits die ersten betroffenen Nutzer gemeldet und die E-Mail geteilt. In dieser heißt es:

„Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in der Vergangenheit Apple TV (2. Generation) und/oder Apple TV (3. Generation) mit Netflix verwendet haben. Leider stellen wir die Unterstützung für diese Geräte am 31. Juli 2024 ein. Wir wissen, dass dies frustrierend sein kann, aber wir tun dies, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin das bestmögliche Netflix-Erlebnis haben.“

Das Apple TV (2. Generation) wurde im Jahr 2010 mit einer Unterstützung für eine 720p Auflösung veröffentlicht. Das Apple TV (3. Generation) folgte 2012 und unterstützte zusätzlich die Darstellung von 1080p. Beide Modelle wurden vor der Einführung von tvOS und dem tvOS App Store veröffentlicht und bieten stattdessen eine Sammlung von vorinstallierten Apps, zu denen auch Netflix gehört.

Im Laufe der Jahre wurde die Unterstützung einer Reihe von Diensten für die ältere Generation von Apple TV Modellen eingestellt, darunter YouTube, CBS All Access und Crunchyroll. Inzwischen wurde mit iOS 16 auch die AirPlay-Unterstützung für ältere Apple TV Modelle aufgrund von DRM-Problemen eingestellt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren