In der kommenden Woche startet die Fußball-Europameisterschaft 2024. Deutschland und Schottland werden das Turnier am 14. Juni in München eröffnen. Die Deutsche Telekom wird alle 51 Parteien der UEFO EURO 2024 live übertragen. Über das Treue-Programm Magenta Moments stellt das Bonner Unternehmen ihren Kunden alle 51 EM-Spiele kostenlos im Live-Stream zur Verfügung.

Telekom-Kunden erhalten MagentaTV Flex kostenlos

Über das Telekom Treue-Programm haben wir in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal berichtet. So erhielten Kunden auf diesem Weg bereits 12 Monate Disney+ oder RTL+ geschenkt. Aktuell könnt ihr über Magenta Moments nicht nur unbegrenztes Datenvolumen während der Fußball-EM sichern, Telekom Kunden erhalten auch MagentaTV Flex im Zeitraum vom 14. Juni bis zum 14. Juli kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Telekom schreibt

Sichern Sie sich jetzt unser exklusives Geschenk Magenta Moments schenkt Ihnen während der Europameisterschaft MagentaTV – so können Sie auch bei den fünf exklusiven Spielen kostenlos mitfiebern, die es nur dort zu sehen gibt. Egal, ob Zuhause vor dem heimischen Fernseher oder unterwegs mit der MagentaTV App. Freuen Sie sich auf eine umfangreiche Berichterstattung, Topmoderatoren und das Expertenteam. Mit dabei: Moderator Johannes B. Kerner, Vize-Europameister Michael Ballack, Olympia Siegerin Tabea Kemme und die bekannteste Fußballstimme des Landes Wolff Fuss. Und das Beste: Ihr Zugang endet nach Ende der EM automatisch, eine Kündigung ist nicht erforderlich. Aktion gilt bis 10.06.2024 für Telekom Privatkund*innen mit einem MagentaMobil-(Prepaid-Tarife ausgeschlossen) oder einem MagentaZuhause Tarif ohne MagentaTV. Monatlicher Preis 0 €, endet automatisch nach Ende der UEFA Euro.

Klingt in jedem Fall spannend. Telekom Kunden sicher sich MagentaTV Flex kostenlos und haben so die Möglichkeit, alle 51 EM-Spiele kostenlos im Live-Stream auf MagentaTV zu verfolgen. Erfreulicherweise endet das „Probe-Abo“ automatisch, so dass keine Kündigung erforderlich ist.

