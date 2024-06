Gerade einmal sechs Tage trennen uns noch von der Apple Worldwide Developers Conference 2024. Am 10. Juni wird Apple diese mit einer Keynote eröffnen. Im Vorfeld laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Unternehmen aus Cupertino hat nun seine Developer-App aktualisiert und auf YouTube wartet bereits der kommende Live-Stream auf euch.

Apple aktualisiert Developer-App

Apple hat seiner Entwickler-App ein Update verpasst. Diese kann ab sofort in Version 10.6 aus dem App Store heruntergeladen werden. Die aktualisierte Version der Developer App wird 2024er Session-Videos, 1-zu-1-Labs mit Apple-Ingenieuren und -Designern und mehr enthalten. Darüberhinaus plant Apple, die Keynote der WWDC in der Apple Developer App zu streamen, ebenso wie die Platforms State of the Union und andere Entwicklersitzungen, die im Laufe der Woche stattfinden.

Die Release-Notes lesen sich wie folgt

Entdeckt alles, was WWDC24 zu bieten hat, einschließlich Video-sessions, Beratungen und mehr.

Wenn ein Video endet, wird euch als Nächstes ein verwandtes Video angezeigt.

Wir haben Fehler behoben und verschiedene andere Verbesserungen hinzugefügt.

Darüberhinaus hat Apple neue Sticker für die Developer-App eingeführt, die ihr in iMessage verwenden könnt. Insgesamt neun Sticker stehen euch zur Verfügung, darunter ein bunter Apple-Schriftzug, ein Apple Park Logo, Ein Apple Vision Pro Icon und mehr.

Stream wartet bereits auf YouTube

Apple wird die eröffnende Keynote (10. Juni 2024, 19:00 Uhr) per Live-Stream übertragen. Das Event könnt ihr unter anderem über die Apple Webseite, die Apple TV-App und eben YouTube verfolgen. Ab sofort steht der Stream als Platzhalter auf YouTube bereit. Unter anderem könnt ihr euch eine Erinnerung setzen, um über den Start der Keynote informiert zu werden.

Darüberhinaus werden wir die WWDC-Keynote hier auf Macerkopf.de per Live-Ticker begleiten und euch so über alles Wichtige informieren.

Apple wird im Rahmen seiner WWDC-Keynote einen Ausblick auf die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS und Co. werfen und unter anderem iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, visionOS 2, tvOS 18 und HomePod Software 18 ankündigen.

