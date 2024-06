Apple wird in Kürze seine Back to School Aktion in den USA und Kanada starten, darauf deuten zumindest Apple Werbeanzeigen hin, die der Hersteller aus Cupertino in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat.

Apple Back to School Aktion 2024 startet in Kürze (zumindest in den USA und Kanada)

Aufgrund der unterschiedlichen Semester- und Ferienzeiten startet Apple seine „Back to School“-Aktionen in den verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten. In den letzten Jahren startete die Aktion Anfang Juni in den USA und Kanada. Einen Monat später fiel für gewöhnlich der Startschuss in den USA:

Auf Instagram wirbt Apple bei College- und Universitätsstudenten für Macs. Die betreffende Anzeige zeigt ein „Back to School“-Bild mit folgendem Text: „Kaufe einen Mac für die Universität oder ein College mit Ermäßigungen im Bildungsbereich. Erhalte zusätzlich eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 200 kanadische Dollar“. Der Screenshot der Anzeige stammt von einem kanadischen Nutzer. Der Preis deutet darauf hin, dass Kunden in den USA einen Rabatt in Höhe von bis150 US-Dollar erhalten, genau wie im vergangenen Jahr.

Klickt man auf die Werbeanzeige, so landet man im Apple Store für den Bildungsbereich, so Macrumors. Dort wird die Back to School allerdings noch nicht erwähnt. Iim vergangenen Jahr startete die Back to School Aktion in den USA am 04. Juni. Kürzlich gab Apple-Insider Mark Gurman zu verstehen, dass die Aktion in diesem Jahr etwas später starten wird.

In Deutschland startete die Back to School Aktion im vergangenen Jahr am 13. Juli 2023. Neben deinem Bildungsrabatt erhielten berechtigte Kunden AirPods oder einen Apple Pencil kostenlos dazu.

