Am kommenden Montag ist es endlich soweit und Apple lädt zur zweiten Keynote des Jahres. Am 10. Juni 2024 wird das Unternehmen aus Cupertino pünktlich um 19:00 Uhr die diesjährige die Worldwide Developers Conference eröffnen. Dabei werden iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 und Co. im Mittelpunkt stehen. Über allem wird allerdings das Thema „Künstliche Intelligenz“ schweben. Es wird erwartet, dass Apple seine KI-Strategie bekannt gibt und uns einen Einblick vermittelt, was uns in den kommenden Monaten erwartet. Im Vorfeld gibt es nun ein paar Hintergrundinformationen.

Bloomberg: ChatGPT in iOS 18 wird optional sein

Mark Gurman von Bloomberg hat sich in einem ausführlichen Beitrag der Kooperation zwischen Apple und OpenAI (ChatGPT) gewidmet. Zunächst einmal „bestätigt“ der Apple-Insider noch einmal, dass Apple einen Vertrag mit OpenAI geschlossen hat, um die ChatGPT-Technologie in iOS 18 zu integrieren. Das Ganze soll als Opt-In-Service angeboten werden. Dies bedeutet, dass Anwender die Funktion optieren müssen.

Allgemein wird damit gerechnet, dass die Partnerschaft in der kommenden Woche zur WWDC-Keynote bekannt gegeben wird. Parallel soll Apple auch Gespräche mit Google über die Integration von Gemini geführt haben. Ob hier bereits eine Einigung erzielt wurde, ist nicht bekannt. Da Apple die jeweiligen Verträge von Fall zu Fall betrachtet, könnte es letztendlich sein, dass das Unternehmen mehrere Chatbots von Drittanbietern für seine Betriebssysteme anbietet.

Apples Entscheidung, mit einem anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um fortschrittliche KI-Funktionen bereitzustellen, fiel Berichten zufolge, nachdem das Unternehmen mit seiner eigenen künstlichen Intelligenz an eine Grenze gestoßen war. Es ist bekannt, dass Apple an seinem eigenen Large Language Model (LLM) gearbeitet hat , dem Algorithmus, der der generativen KI zugrunde liegt. Dabei soll sich herausgestellt haben, dass Apple grundlegende Funktionen wie die Transkription von Sprachnotizen, Fotobearbeitung, neue Safari-Suchfunktionen und automatische Nachrichtenantworten anbieten. Allerdings soll Apple schon frühzeitig erkannt haben, dass Konkurrenten wie Google und OpenAI bei Chatbots ein paar Schritte voraus sind. Mittel- bis langfristig wird Apple einen eigenen ChatBot anbieten, so Gurman.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass dass Apple bei seiner KI-Forschung über Chatbots hinausblickt und beabsichtigt, LLMs zu verwenden, um zwei Robotergeräte anzutreiben, die das Unternehmen derzeit hinter verschlossenen Türen entwickelt. Dabei soll es sich um einen Roboterarm mit iPad-ähnlichem Display sowie einen mobilen Roboter handeln, der Benutzern folgen und Aufgaben in ihrem Namen erledigen kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren