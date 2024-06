Mit der jüngsten Aktion spricht der Mobilfunkanbieter Congstar alle Anwender unter 28 Jahre an. Die Congstar Young Aktion beschert allen Nutzern unter 28 Jahren – die sich oft noch in Ausbildung oder im Studium befinden – das doppelte Datenvolumen.

Seid ihr unter 28 Jahren alt und denkt ihr derzeit über einen neuen Smartphone-Tarif nach? So zieht Congstar in die engere Auswahl. Mit der aktuellen Young Aktion spricht der Mobilfunkanbieter gezielt die Bedürfnisse von neuen Kunden unter 28 Jahren an. congstar Kunden bis einschließlich 27 Jahre (zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) können bei Tarifbuchung im Aktionszeitraum vom 4. Juni bis zum 21. Juli 2024 das Datenvolumen ihrer Allnet Flats verdoppeln. Hierfür müssen sie lediglich bei der Bestellung den Gutscheincode „YOUNG“ ergänzen. Damit erhalten sie im Aktionszeitraum die

Allnet Flat S mit 10 GB (statt 5 GB) Datenvolumen für 12 Euro pro Monat,

Allnet Flat S Extra mit 20 GB (statt 10 GB) Datenvolumen für 17 Euro pro Monat,

Allnet Flat M mit 60 GB (statt 30 GB) Datenvolumen für 22 Euro pro Monat oder die

Allnet Flat L mit 100 GB (statt 50 GB) Datenvolumen für 27 Euro pro Monat.

Die congstar Allnet Flat Tarife können sowohl in der Laufzeit-Variante (24 Monate) als auch in der monatlich kündbaren Flex-Variante gebucht werden und enthalten eine Allnet Telefonie- und SMS-Flat.

