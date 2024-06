Gerüchten zufolge testet Apple für iOS 18 ein neu gestaltetes Kontrollzentrum, das ein stärker anpassbares Layout bieten soll. Dieses neue Design könnte laut MacRumors ein Drag-and-Drop-System einführen, das es den Nutzern ermöglicht, die Steuerelemente direkt auf der Oberfläche neu zu organisieren, was eine erhebliche Veränderung gegenüber dem aktuellen Setup darstellen würde.

Überarbeitung des Kontrollzentrums

Das aktuelle Kontrollzentrum, welches ab dem iPhone X durch ein Wischen nach unten in der rechten oberen Ecke zugänglich ist, enthält Steuerelemente für Wi-Fi, Bluetooth, Display-Helligkeit, Lautstärke und andere Funktionen.

Die geplanten Änderungen zielen darauf ab, die Benutzererfahrung zu verbessern, indem sie mehr Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten bieten. So soll es das neu gestaltete Kontrollzentrum den Nutzern ermöglichen, ihr Layout freier zu gestalten. Im Gegensatz zur aktuellen Version, in der nur kleinere Bedienelemente wie die Taschenlampe und der Energiesparmodus über die Einstellungs-App neu angeordnet werden können, würde das neue Kontrollzentrum eine umfassendere Neuorganisation ermöglichen. Sollte das neue System umgesetzt werden, wäre dies die bisher umfangreichste Umgestaltung des Kontrollzentrums. Die aktuelle Ausführung hat sich seit der Einführung im Jahr 2017 kaum verändert, daher ist eine Überarbeitung sicherlich überfällig.

Bloombergs Mark Gurman berichtete zuletzt, dass das Kontrollzentrum auch neu gestaltete Musik-Widgets und eine optimierte HomeKit-Steuerung erhalten wird. Ob das neu gestaltete Kontrollzentrum Teil von iOS 18 sein wird, werden wir am 10. Juni auf der WWDC erfahren, auf der wir Einblicke in iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 und visionOS 2 erhalten werden. Im Anschluss an die Präsentation werden Mitglieder des Apple Developer Program Zugang zur ersten Beta-Version von iOS 18 erhalten. Die öffentliche Beta-Version wird voraussichtlich im Juli folgen, die offizielle Veröffentlichung für alle kompatiblen iPhones wird für September erwartet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren