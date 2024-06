Die zweite Apple Keynote des Jahres steht bevor. Am kommenden Montag (10. Juni 2024, 19:00 Uhr) wird Apple Chef Tim Cook die jährliche Worldwide Developers Conference eröffnen. Dabei werden in erster Linie Software-Themen im Mittelpunkt stehen. Darüberhinaus dürfte das Unternehmen aus Cupertino auch über den internationalen Verkaufsstart von Apple Vision Pro sprechen. Im Vorfeld gibt nun Analyst Ming Chi Kuo zum Besten, was ihm zu Ohren gekommen ist und wann er den Verkaufsstart in Deutschland erwartet.

Kuo informiert über Apple Vision Pro Verkaufsstart in Deutschland

Seit Februar dieses Jahres steht Apple Vision Pro in den US-Verkaufsregalen. Einen internationalen Verkaufsstart hat Apple bis dato noch nicht offiziell vermeldet. Dies dürfte sich allerdings in Kürze ändern.

Analyst Ming Chi Kuo, der in den letzten Jahren bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen, jedoch nicht immer voll ins Schwarze getroffen hat, spricht nun auf X über den internationalen Verkaufsstart von Vision Pro.

Kuo schreibt:

Update zur Vision Pro-Lieferumfrage: Lieferungen an Märkte außerhalb der USA, hauptsächlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China, Japan und Singapur, sollen vor Mitte dieses Monats beginnen (später als vor der WWDC 2024 vorhergesagt). Die Schätzung der weltweiten Lieferungen für 2024 bleibt unverändert bei 400.000 bis 450.000 Einheiten.

Andere Länder, wie zum Beispiel Australien, Kanada und Südkorea, die Teil der ersten Expansionswelle sein könnten, thematisiert Kuo nicht.

Wir gehen davon aus, dass Apple im Rahmen der WWDC-Keynote zunächst einen Ausblick auf visionOS 2 geben wird. In diesem Kontext – und um die Medienwirksamkeit zu nutzen – wird der Hersteller aus Cupertino den offiziellen Vision Pro Verkaufsstart in Deutschland und Co. ankündigen.

