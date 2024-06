Die dystopische Serie „Silo“ von Apple TV+ hat uns seit ihrem Debüt im letzten Sommer in ihren Bann gezogen und wurde für viele Sci-Fi-Fans zur Top-Serie im Streaming-Bereich. Die fesselnde Geschichte und die starke Performance der Serie veranlassten Apple, eine zweite Staffel zu bestellen, noch bevor die erste Staffel beendet war. Jetzt gibt es weitere Informationen über den Fortschritt der zweiten Staffel und die Zukunft von “Silo”.

In einem Interview teilte Rebecca Ferguson, eine der Hauptdarstellerinnen von „Silo“, gegenüber Collider wichtige Neuigkeiten über den Verlauf der Serie mit:

„Ich glaube, dass die Serie ein Ende hat, und ich weiß, wann das ist … Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist. Die Bücher sind die Bücher. Es sind drei Bücher, und die drei Bücher sind in vier Staffeln unterteilt. Ich glaube also, wenn nicht gerade ein Apple-Mitarbeiter aufspringt, ist es absolut in Ordnung, wenn wir sagen: Staffel 1 haben wir fertig. Staffel 2 ist gedreht und kommt heraus, und wir schauen jetzt, dass wir grünes Licht für Staffel 3 und 4 bekommen. Und ich denke, wir würden sie vielleicht in einem Rutsch drehen, und das wäre dann das Ende.“