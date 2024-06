Apple hat still und leise seine neuesten Modelle von Macs und iPads mit der Smart-Home-Funktechnik Thread ausgestattet. Die Information stammt aus Berichten der Federal Communications Commission (FCC), die als Genehmigungsbehörde die Einhaltung geltender Standards überprüft. Apple selbst hat diese Tatsache bisher nicht kommentiert.

Apple integriert Thread auch in neue Macs und iPads

Wie The Verge berichtet, verfügen nicht nur das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max über die Thread-Funktechnik, sondern auch die neuesten M4 iPad Pro Modelle, das M2 iPad Air, das im Frühjahr veröffentlichte 15 Zoll MacBook Air mit M3 sowie die im Oktober 2023 vorgestellten MacBook Pro 14 und 16 Zoll Modelle mit M3, M3 Pro und M3 Max. Auch die neuen iMacs mit M3 sollen Thread unterstützen.

Thread ist ein Mesh-Netzwerk, das Smart-Home-Geräte miteinander verbindet und ihre Reichweite und Zuverlässigkeit erhöht. Es stellt eine Verbesserung gegenüber Bluetooth dar und ist eine wichtige Komponente des Matter-Protokolls für intelligente Haushalte. Thread verbindet Geräte miteinander, und Matter ermöglicht es ihnen, miteinander zu kommunizieren.

Damit Thread funktioniert, wird ein Thread-Border-Router benötigt, zudem müssen die Geräte Thread integriert haben. Zu den Thread-Border-Routern gehören das Apple TV 4K, der HomePod und der HomePod mini, neben anderen Smart-Home-Produkten. Mit einem Thread-Funksystem an Bord könnte auch ein Mac oder iPad als Thread-Border-Router oder Home Hub für HomeKit-Geräte dienen. Apple hat diesbezüglich jedoch keine Informationen bereitgestellt.

The Verge weist darauf hin, dass die entdeckten Thread-Funksysteme in den Mac und iPad Modellen der Zukunftssicherheit dienen könnten. Apple sagte zuvor, dass die iPhone 15 Pro Modelle über Thread verfügen, um „zukünftige Möglichkeiten für Home-App-Integrationen“ zu schaffen – womöglich werden hier auch Macs und iPads in dieser Zukunft mit eingeplant. Es ist jedoch auch möglich, dass die Integration der Thread-Technologie weniger spektakuläre Gründe hat, da moderne Funkchips häufig verschiedene Standards wie Wi-Fi, Bluetooth und Thread bündeln.

