Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, nicht mehr Woche für Woche ein neues Spiel auf seiner Spiele-Abo-Plattform bereit zu stellen, sondern einmal pro Monat einen Schwung neuer Games zu veröffentlichen. Für den Monat Juni 2024 haben sich die Verantwortlichen den heutigen 06. Juni ausgesucht. Ab sofort stehen Rabbids: Legends of the Multiverse von Ubisoft, Return to Monkey Island+ von Devolver Digital, Tomb of the Mask+ von Playgendary und Fabulous – Wedding Disaster+ von GameHouse bereit.

Return to Monkey Island

Unser persönliches Highlight ist „Return to Monkey Island“. Das Spiel ist eine unerwartet spannende Rückkehr des Serienschöpfers Ron Gilbert, die an die legendären Abenteuerspiele The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge anknüpft. Das Spiel setzt die Geschichte von Guybrush Threepwood, seinem Zombiepiraten-Erzfeind LeChuck und seiner wahren Liebe Elaine Marley fort. Return to Monkey Island ist auf iPhone, iPad und Mac spielbar. Die Spieler lösen Rätsel und erkunden die Inseln mit einer cleveren Weiterentwicklung der klassischen Point-and-Click-Adventure-Spielsteuerung.

Rabbids: Legends of the Multiverse

Begib dich auf die verrückteste Reise, während die schelmischen Rabbids durch das Multiversum rasen. In diesem verrückten neuen Abenteuer müssen ihr euren Verstand sammeln und das ultimative Deck mit einer eklektischen Mischung aus Rittern, Ninjas, Piraten, Cowboy-Rabbids und mehr bauen. Ihr werdet fünf fremdartige Universen erkunden, von den Noodles Valleys des Dragon Land bis zum mächtigen Mount Rabbids, und auf Schritt und Tritt absurden Rabbids begegnen. Mit eurem besten Deck und fantasievollen Kombinationen könnt ihr auch andere Spieler in der PvP-Arena herausfordern. Macht euch bereit, bei diesem urkomischen Ausflug durch die Welten der Rabbids zu lachen, Strategien zu entwickeln und das Chaos zu umarmen.

Tom of the Mask

Tomb of the Mask+ bietet ein qualvolles Labyrinth voller unvorhersehbarer Wendungen. Auf der Suche nach Abenteuern betretet ihr ein Grab, um eine seltsame Maske zu finden, mit der ihr mühelos Wände hochklettern könnt. Ausgestattet mit der Maske und seltsamen neuen Fähigkeiten werdet ihr in diesem actiongeladenen Plattformspiel im Retro-Stil mit einer Vielzahl von Fallen, Feinden, Spielmechaniken und Power-Ups konfrontiert.

Fabulous – Wedding Disaster+

Fabulous – Wedding Disaster+ ist der perfekte Ausflug für Liebhaber von Mode, Romantik, Promiklatsch und Zeitmanagementspielen. Sagt in diesem beliebten Zeitmanagementspiel mit Hochzeitsthema „Ja!“ zum Kleid und macht euch bereit, die New Yorker Brautszene im Sturm zu erobern. Ihr taucht in die Welt der Hochzeitsplanung ein und stellt eure Fähigkeiten als Kleiderdesigner auf die Probe, indem ihr einzigartige Brautboutiquen an sechs glamourösen Orten besucht.

Seit dem 30. Mai können Spieler mit Apple Vision Pro traumhafte räumliche Rätsel mit voller 3D-Tiefe lösen und in „Where Cards Fall „eintauchen. Da Apple Vision Pro bis dato noch keinen Verkaufsstart in Deutschland gefeiert hat, steht dieses Spiel hierzulande noch nicht zur Verfügung.

