Die Original-Serien, -Filme und -Dokus, die auf Apple TV+ laufen, decken allerhand Themengebiete ab. Mit Omnivore“ beschreitet der Video-Streaming-Dienst neues Terrain. Bei „Omnivore“, handelt es sich um eine Doku-Serie, die vom weltberühmten Koch René Redzepi kreiert wurde und die Schönheit und Komplexität der menschlichen Erfahrung anhand von beleibten berühmten Zutaten erkundet.

Apple TV+ kündigt „Omnivore“ an

Apple TV+ hat den Premierentermin der neuen Dokumentarserie „Omnivore“ bekanntgegeben und einen ersten Einblick in die Serie ermöglicht. Die 8-teilige Doku startet am 19. Juli 2024. Erstellt und erzählt von René Redzepi, dem angesehenen Koch und Miteigentümer des weltberühmten Restaurants Noma, nimmt „Omnivore“ die Zuschauer mit auf eine immersive Reise in die Welt des Essens und erkundet die tiefe Schönheit und komplexe Komplexität der menschlichen Erfahrung durch die Linse der wichtigsten Zutaten, die uns alle verbinden.

Jede Folge von „Omnivore“ feiert den Anbau, die Umwandlung und den Verzehr von acht der wichtigsten Zutaten der Welt, darunter Bananen, Chilis, Kaffee, Mais, Schweinefleisch, Reis, Salz und Thunfisch, und enthüllt, wie sie als Eckpfeiler des globalen Kulturerbes dienen. Redzepi und der mit dem und Emmy-Award ausgezeichnete ausführende Produzent Matt Goulding („Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown“) führen das Publikum auf eine weltumspannende Odyssee und enthüllt komplizierte Geschichten hinter den Zutaten, die Gesellschaften, Kulturen, Überzeugungen und den Verlauf der Menschheitsgeschichte geprägt haben. Die Serie führt die Zuschauer an Reiseziele auf der ganzen Welt, darunter Dänemark, Serbien, Thailand, Spanien, Japan, Dschibuti, Peru, Südkorea, Frankreich, Kolumbien, Indien, Bali, Ruanda und Mexiko, sowie an Orte in den Vereinigten Staaten. In jeder Folge bieten Redzepi und verschiedene Mitwirkende der Serie eine persönliche Erkundung der kulinarischen Traditionen und stellen die lokalen Bemühungen vor, die Gaben der Erde zu würdigen, zu bewahren und zu schützen.

