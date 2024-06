Am kommenden Montag eröffnet Apple die WWDC 2024 mit einer Keynote. Los geht es um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Egal, welche neue Funktion von iOS 18 im Vorfeld kolportiert wird, über allem schwebt das Thema „Künstliche Intelligenz“. So auch bei der kommenden Mail-App des iPhone-Betriebssystems. Doch nicht nur iOS 18 dürfte von den Neuerungen profitieren, wir gehen davon aus, dass diese auch in iPadOS 18 und macOS 15 einfließen werden.

iOS 18: Mail-App wird mit KI aufgewertet

Appleinsider berichtet, dass Apple-Mail in iOS 18 durch KI-Funktionen erheblich verbessert werden soll. Die Rede ist unter anderem von einer leistungsfähigeren Suchen, generativer „Smart Replies“ sowie die Unterstützung beim Verfassen und Beantworten von E-Mails.

Die Suche innerhalb der Mail-App soll dahingehend erweitert werden, dass die Suchergebnisse, die bei einer E-Mail-Suche angezeigt werden, um zusätzliche Informationen aus Kontakten, Standorten und lokal gespeicherten Dokumenten erweitert werden.

Weiter heißt es, dass die „Smart Replies“ (zu deutsch „Intelligente Antworten“) auf Apples On-Device-Large-Language-Modell (LLM) basieren. In Kombination mit der umfassenden Integration von Siri in Mail und der Fähigkeit des virtuellen Assistenten, auf Wunsch des Benutzers spontan Antworten zu erstellen, werden Smart Replies entwickelt, um die Kommunikation zu optimieren und Zeit zu sparen.

Die dritte Möglichkeit betrifft das Verfassen von E-Mails. In Vorabversionen von iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 soll ein Neus systemweites „writing tools framework“ enthalten sein, das dieTextbearbeitung über ‌Siri‌ ermöglichen könnte. Zu diesem Framework ist allerdings bislang nur sehr wenig bekannt. Der Bericht spekuliert, dass das Frameworkhelfen könnte, den Stil oder Ton des Textes eines Benutzers zu ändern, während er eine E-Mail oder Nachricht eintippt. Wenn ein Benutzer beispielsweise weniger lässig klingen möchte, könnte er ‌Siri‌ bitten, den Text „professioneller zu gestalten“.

Bis kommende Woche Montag bleibt es in jedem Fall noch spannend. KI, KI und KI. Künstliche Intelligenz dürfte das dominante Thema während der Apple WWDC 2024 sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren