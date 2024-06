Ende Mai offiziell angekündigt, ist mit dem Soundcore Boom 2 Plus ab sofort der neue Outdoor-Lautsprecher des Anker-Tochterunternehmens verfügbar. Sowohl auf Amazon als auch auf der Soundcore-Webseite könnt ihr den Speaker ab sofort in den drei Farbvarianten Phantom Black, Adventure Green und Explorer Blue zum Preis von 199,99 Euro bestellen.

Soundcore Boom 2 Plus: Neuer Outdoor-Lautsprecher ab sofort verfügbar

Falls ihr die offizielle Ankündigung des Soundcore Boom 2 Plus verpasst haben solltet, so bringen wir euch noch einmal kurz auf Ballhöhe.

Der soundcore Boom 2 Plus ist der ideale Begleiter für den kommenden Fußballsommer. Mit einer beeindruckenden Spielzeit von bis zu 20 Stunden (bei 50 Prozent Lautstärke, ausgeschaltetem BassUp und ohne Lichteffekte) ist der Lautsprecher perfekt geeignet für Public Viewing, Familientreffen, Strandtage oder Gartenpartys. Zusätzlich verfügt er über eine praktische 30-Watt-Schnellladefunktion und ist somit in nur drei Stunden vollständig aufgeladen. Über den USB-Anschluss bietet er außerdem eine 10-Watt-Ausgangsleistung, um zusätzliche mobile Geräte während des Musikhörens mit Strom zu versorgen. Der Boom 2 Plus ist IPX7-zertifiziert. Damit ist er spritzwassergeschützt und schwimmt sogar auf dem Wasser: So fallen keine Fußballpartys ins Wasser, auch nicht bei schlechtem Wetter.

Zudem verfügt der Boom 2 Plus über zwei integrierte Lichter an beiden Enden des Geräts. Sie bieten synchron zum Rhythmus der Musik eine launige LED-Lichtshow.

Preis & Verfügbarkeit

Der Boom 2 Plus ist auf der Soundcore-Webseite und bei Amazon für 199,99 Euro erhältlich. Ihr wählt zwischen den Farben Phantom Black, Adventure Green und Explorer Blue.

soundcore Boom 2 Plus Outdoor Lautsprecher, 140W, 2+2 Channel, BassUp 2.0, 20h, Schnellladung, IPX7... Dröhnender Bass mit 140 W max: Spüre den Bass in jedem Lied mit zwei Woofern für tiefe und klare...

2+2 Stereoklang: Zwei 50W Woofer und zwei 20W Tweeter sorgen für tiefe Bässe und kristallklare...

