Apple hat seine Unterstützung und die zur Verfügung stehenden Ressourcen für Entwickler erheblich ausgebaut. Der Schritt zielt darauf ab, Entwicklern weltweit zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und herausragende Apps zu erstellen. Apple bietet eine Vielzahl von Online- und persönlichen Programmen an, um den direkten Austausch mit Experten zu ermöglichen. Dadurch wird gewährleistet, dass Entwickler mit den neuesten Tools, Technologien und optimalen Vorgehensweisen vertraut sind.

Intensive Zusammenarbeit und umfangreiche Lernangebote

Wie Apple verkündet, hat das Unternehmen die Möglichkeiten für den Austausch zwischen Entwicklern und Experten im Jahr 2023 erweitert und damit über 160 Länder erreicht. Vor der WWDC24 wurden zusätzliche Ressourcen wie aktualisierte Apple Developer Foren und Pathways eingeführt. Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple, betont, dass die Zusammenarbeit mit Entwicklern sehr wichtig ist. Diese Unterstützung ermöglicht es der Entwickler-Community, ihre Visionen zu verwirklichen und die Grenzen des Möglichen zu erweitern.

„Es ist eine Ehre und ein Privileg für unsere Teams, direkt mit Entwicklern in jeder Phase ihres Werdegangs zusammenzuarbeiten, von Studierenden und Hobbyisten bis hin zu angehenden Unternehmern und professionellen Programmierern“, führt Susan Prescott aus. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um diese tolle Community zu unterstützen, wenn sie ihre Visionen zum Leben erweckt und die Grenzen des Möglichen verschiebt.“

Im vergangenen Jahr ermöglichte Apple fast 50.000 Online- und persönliche Treffen durch das Programm „Meet with Apple Experts“. Die Teilnehmer erhielten tiefgehende Einblicke in die neuesten Tools und Ressourcen, um ihre Apps zu verbessern. Die Apple Developer Centers in den USA, China, Indien und Singapur boten ein unterstützendes Umfeld für ganzjährige Veranstaltungen, bei denen Entwickler lernen konnten, wie sie ihr Geschäft ausbauen und ihre Apps verbessern können.

Apple Vision Pro und Developer Academies

Die Apple Vision Pro Developer Labs unterstützen Entwickler dabei, ihre Apps und Spiele auf der Apple Vision Pro Plattform zu optimieren. Seit dem Start im Juni 2023 verzeichneten die Labs über 6.000 Besuche von Entwicklern, die in verschiedenen Städten weltweit an der Verbesserung ihrer Apps arbeiteten.

Darüber hinaus boten die Apple Developer Academies und Apple Foundation Programme weltweit Studierenden die Möglichkeit, die Grundlagen der App-Entwicklung zu erlernen und ihre Programmierkenntnisse zu verbessern. Im Jahr 2023 wurden über 1.900 Studierende in den Developer Academies und mehr als 1.800 Studierende im Apple Foundation Programm ausgebildet. Besonders bemerkenswert ist der hohe Anteil weiblicher Teilnehmer: 53 Prozent der Studierenden in den Academies und 38 Prozent im Foundation Programm.

Unterstützung für unterrepräsentierte Gruppen

Das Apple Entrepreneur Camp unterstützte auch im Jahr 2023 unterrepräsentierte Gruppen, indem es fünf weitere Gruppen von Gründern, Ingenieuren, Programmierern und Designern aus aller Welt aufnahm. Das Programm hat seit seiner Gründung Hunderte von App-Entwicklern unterstützt und feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen. Interessierte Entwickler können sich anmelden, um über zukünftige Camps informiert zu werden.

Wie bereits erwähnt, wurden im Vorfeld der WWDC24 die Apple Developer Foren aktualisiert. Diese Foren verbinden Entwickler mit mehr Experten und anderen Entwicklern und bieten zeitnahe Antworten auf technische Fragen sowie codebezogene Unterstützung von Apple Ingenieuren. Die Foren sind jetzt in einem optimierten Layout nach Themen, Unterthemen und entsprechenden Tags neu organisiert.

Pathways und die WWDC auf YouTube

Pathways sind einfache und übersichtliche Sammlungen von Videos, Dokumentationen und Ressourcen, die Entwicklern bei der Erstellung großartiger Apps und Spiele helfen. Seit dem Start im Mai haben mehr als 40.000 Entwickler auf die Inhalte der Pathways zugegriffen. Diese bieten Einblicke in App-Design, Swift, SwiftUI, Spieleentwicklung, visionOS und den Vertrieb über den App Store.

Erstmals werden die WWDC Sessions in diesem Jahr auch auf YouTube zu sehen sein, zusätzlich zur Apple Developer App und Webseite. Entwickler können den Apple Developer Channel besuchen, um Video Sessions von der Konferenz zu abonnieren und zu erkunden. Bevor Apples neuer YouTube-Kanal mit neuen WWDC-Sessions bestückt wird, hat das Unternehmen bereits einige Highlights aus der 2023er-Ausgabe der Entwicklerkonferenz veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren