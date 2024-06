Wie The Verge berichtet, testet Netflix derzeit eine neu gestaltete Version der hauseigenen TV-App. Dabei handelt es sich um die erste größere Überarbeitung der App in den letzten zehn Jahren. Das neue Design wirkt deutlich moderner und stellt mehr Informationen zu den Inhalten in den Mittelpunkt.

Verbesserte Benutzerinteraktion

Das neue Design zeichnet sich durch interaktive Felder für die Inhalte aus, die eine Vorschau anzeigen, wenn man mit dem Cursor über sie fährt. Das steht im Gegensatz zur aktuellen Startseite, die Trailer abspielt und Informationen am oberen Rand der Benutzeroberfläche anzeigt. Das neue Layout fasst alle relevanten Details direkt in der Kachel zusammen, einschließlich Inhaltsangabe, Erscheinungsjahr, Episoden und Genre.

Pat Flemming, Senior Director of Product bei Netflix, erklärt das Ziel:

„Wir sehen oft, wie Mitglieder mit ihren Augen herumturnen, wenn sie das Home-Erlebnis durchsuchen. Wir wollten, dass es den Mitgliedern leichter fällt, herauszufinden, ob ein Titel für sie geeignet ist.“

Eine weitere wichtige Änderung ist die Abschaffung des Menüs auf der linken Seite, das durch ein gestrafftes Menü am oberen Rand ersetzt wurde. Zu den neuen Optionen gehören „Suche“, „Home“, „Serien“, „Filme“ und „Mein Netflix“. Die Nutzer können dieses Menü einfach durch Drücken der Zurück-Taste auf ihrer Fernbedienung aufrufen.

Somit wurden auch die Menüoptionen vereinfacht. Registerkarten wie „Kategorien“, „Neu & beliebt“ und „Meine Liste“ wurden reduziert, dafür wurde „Mein Netflix“ (das bereits letztes Jahr in der mobilen App eingeführt wurde) hinzugefügt. Diese Registerkarte bietet Inhaltsempfehlungen und schnellen Zugriff auf kürzlich gesehene oder gespeicherte Titel. Auf „Kategorien“ kann weiterhin über die Suchfunktion zugegriffen werden.

Erste Tests und Pläne für die Zukunft

Netflix wird die neue Startseite zunächst mit einer kleinen Gruppe von Abonnenten testen, die Smart-TVs und andere Streaming-Geräte wie das Apple TV nutzen. Abhängig von den Rückmeldungen plant das Unternehmen, das neue Design in den kommenden Monaten für mehr Nutzer einzuführen. Flemming äußert sich optimistisch:

„Wenn das gut läuft, wovon wir ausgehen und hoffen, dass es das wird, dann würden wir das gerne in den kommenden Monaten und Quartalen mit dem Großteil der Mitgliederbasis teilen.“

