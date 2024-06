Die erste Staffel zu „Paul Royale“ steht bereits vollständig auf Apple TV+ bereit. Diejenigen, denen die Comedy-Serie gefällt, können sich bereits auf eine Fortsetzung freuen. Der Apple Video-Streaming-Dienst hat bestätigt, dass man die Serie fortsetzen wird und die zweite Staffel in Auftrag gegeben hat.

Apple TV+ gibt. 2. Staffel zu „Palm Royale“ in Autrag

Im Anschluss an das Finale der ersten Staffel hat Apple TV+ nun angekündigt, dass man die erfolgreiche Comedy-Serie „Palm Royale mit einer zweiten Staffel fortsetzen wird.

„Wir freuen uns sehr, von der zweiten Staffel zu hören“, sagt die ausführende Produzentin Laura Dern. „Jayme und ich (mit Jaywalker Pictures) haben uns dieses Projekt schon so lange ausgedacht, in der Hoffnung, dass das Publikum köstlichen Spaß mit der radikalen Fahrt haben würde, die die Welt von Palm Royale ausmacht.“ Wir alle können es kaum erwarten, loszulegen!“

„Palm Royale“ spielt in der High Society von Palm Beach im Pulverfass-Jahr 1969 und ist eine wahre Underdog-Geschichte, die Maxine Simmons (Kristen Wiig) bei ihrem Versuch begleitet, in die High Society von Palm Beach einzudringen. Während Maxine versucht, die undurchdringliche Grenze zwischen Besitzenden und Besitzlosen zu überschreiten, stellt „Palm Royale“ dieselbe Frage, die uns auch heute noch verwirrt: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?“ „Palm Royale“ ist ein Zeugnis für jeden Außenseiter, der für seine Chance kämpft, wirklich dazuzugehören.

Neben Kristen Wiig und Laura gehören weitere namhafte Schauspieler zur Besetzung von „Palm Royale“, darunter Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy und Kaia Gerber. In Gastauftritten sind Bruce Dern und Carol Burnett zu sehen.

